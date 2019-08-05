Выборы в Украине: советник Зеленского анонсировал запуск голосования онлайн

Выборы в Украине в ближайшем будущем будут проходить онлайн (Коллаж РБК-Украина)

Пилотный проект выборов онлайн могут запустить уже на местных выборах

В ближайшем будущем украинцы смогут голосовать, не выходя из дома, онлайн. Об этом рассказал внештатный советник Президента Украины Владимира Зеленского Михаил Федоров в интервью для издания LIGA.net.

Михаил Федоров сообщил, что команда Зеленского работает над новым проектом The Vote, который позволит гражданам Украины не только голосовать онлайн, но и пользоваться другими услугами онлайн.

"У нас уже сейчас есть проект The Vote. На первом этапе это будут опросы, благодаря которым президент, премьер и прочие будут узнавать реальное мнение жителей страны. Причем система идентификации реализована через Mobile ID, электронную подпись, Bank ID. Мы хотим дать людям инструменты прямой демократии. А параллельно, конечно же, нужно развивать способы электронного взаимодействия с государством, формировать эту культуру", - объяснил советник Зеленского.

Внештатный советник Зеленского Михаил Федоров (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Он добавил, что запуск онлайн голосования должен состояться уже в 2024 году, на следующих президентских выборах, и пилотно тестировать новый формат, возможно, будут уже на ближайших местных выборах.

"Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы", - добавил Михаил Федоров.

Он отметил, что это сложное техническое задание, в котором нужно обеспечить анонимность голосование, конфиденциальность и целостность. Кроме того, украинцы должны опробовать новую систему и изучить ее.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что новоизбранный депутат от партии "Слуга народа" Беленюк оказался в центре сексистского скандала.

А также рассказывали о том, что у Зеленского оконфузились из-за премьер-министра Индии.