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Будет ли Майдан? Историк рассказал, чем закончится президентство Зеленского

STYLERЖизнь    05.08.2019 - 09:40
Будет ли Майдан? Историк рассказал, чем закончится президентство Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Эксперт спрогнозировал дальнейшее правление Владимира Зеленского

Во время правления президента Украины Владимира Зеленского и его команды нового Майдана осенью 2019 года не будет. Такое мнение высказал историк Сергей Грабовский в своем блоге на "Радио Свобода".

По словам эксперта, ресурсов прочности у новой власти хватит на несколько лет. Он также отметил, что в стране возможны "чистки аппарата" и "охоты на ведьм" в политике, поскольку это любит электорат. При этом далее Зеленский будет выступать в роли строгого, но справедливого главы государства.

Будет ли Майдан? Историк рассказал, чем закончится президентство Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Историк отметил, что заявления руководителей команды Зеленского, касательно того, что президент вернется в "95 квартал" после окончания срока, вызывают тревогу.

Зеленский за пять лет не должен потерять популярность в России, потому что именно там, по мнению эксперта, находится самая большая аудитория "95 квартала".

Напомним, что Елена Кравец, актриса студии "Квартал 95" и проекта "Женский Квартал", накричала на своего коллегу, чем вызвала неоднозначную реакцию у поклонников "Квартала 95".

Ранее сообщалось о том, что пассажир самолета, в котором летел Зеленский, раскрыл истинное лицо президента. При этом Владимир Зеленский показал, чем отличается от своих предшественников.

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