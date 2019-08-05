Вибори в Україні: радник Зеленського анонсував запуск голосування онлайн

Вибори в Україні в найближчому майбутньому будуть проходити онлайн (Колаж РБК-Україна)

Пілотний проект виборів онлайн можуть запустити вже на місцевих виборах

В найближчому майбутньому українці зможуть голосувати, не виходячи з дому, онлайн. Про це розповів позаштатний радник Президента України Володимира Зеленського Михайло Федоров в інтерв'ю для видання LIGA.net.

Михайло Федоров повідомив, що команда Зеленського працює над новим проектом The Vote, який дозволить громадянам України не тільки голосувати онлайн, але і користуватися іншими послугами онлайн.

"У нас вже зараз є проект The Vote. На першому етапі це будуть опитування, завдяки яким президент, прем'єр та інші будуть пізнавати реальну думку жителів країни. Причому система ідентифікації реалізована через Mobile ID, електронний підпис, Bank ID. Ми хочемо дати людям інструменти прямої демократії. А паралельно, звичайно ж, потрібно розвивати способи електронної взаємодії з державою, формувати цю культуру", - пояснив радник Зеленського.

Позаштатний радник Зеленського Михайло Федоров (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Він додав, що запуск онлайн голосування має відбутися вже в 2024 році, на наступних президентських виборах, і пілотно тестувати новий формат, можливо, будуть уже на найближчих місцевих виборах.

"Точно на наступних президентських виборах. Але я буду робити все, щоб, можливо, пілотно, можливо, повноцінно були і місцеві вибори", - додав Михайло Федоров.

Він зазначив, що це складне технічне завдання, в якому потрібно забезпечити анонімність голосування, конфіденційність і цілісність. Крім того, українці повинні випробувати нову систему і вивчити її.

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