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Поменяли пол премьер-министру: у Зеленского снова оконфузились

STYLERЖизнь    05.08.2019 - 13:43
Поменяли пол премьер-министру: у Зеленского снова оконфузились
У Зеленского оскандалились из-за премьер-министра Индии (коллаж: РБК-Украина)

В сообщении пресс-службы Владимира Зеленского допустили досадную ошибку

Прес-служба президента Украины Владимира Зеленского угодила в скандал из-за того, что в официальном сообщении назвала премьер-министра Индии Нарендру Моди женщиной. Такую оплошность допустили на Facebook-странице "Команда Зеленского" еще 1 августа.

Так, в пресс-службе рассказали о недавном телефонном разговоре Владимира Зеленского с индийским политиком, в рамках которой президент поздравил Моди с переизбранием на пост премьер-министра и победу на парламентских выборах.

При этом в сообщении было сказано "Поздравил ЕЕ с победой на парламентских выборах".

Поменяли пол премьер-министру: у Зеленского снова оконфузились

У Зеленского оскандалились из-за премьер-министра Индии (скрин: facebook.com/ze2019official)

Правда позже сообщение было исправлено, и премьер-министру снова "вернули мужское обличье", изменив фразу на  "Поздравил ЕГО с победой на парламентских выборах".

Поменяли пол премьер-министру: у Зеленского снова оконфузились

У Зеленского оскандалились из-за премьер-министра Индии (скрин: facebook.com/ze2019official)

Отметим, первыми досадную ошибку заметили пользователи сети, которые начали наперебой указывать в комментариях, что Нарендра Моди - мужчина, а не женщина.

  • Это он, а не она.
  • Нарендра Моди - это мужчина. Какая ужасная некомпетентность.
  • Ребята, вы бы может гуглили перед тем, как писать "її"?)

Поменяли пол премьер-министру: у Зеленского снова оконфузилисьПоменяли пол премьер-министру: у Зеленского снова оконфузились

У Зеленского оскандалились из-за премьер-министра Индии (скрин: facebook.com/ze2019official)

Напомним, ранее офис Владимира Зеленского упрекнули в использовании  стилистики работ каллиграфа и лауреата Шевченковской премии Василия Чебаныка без его разрешения. 

Также мы писали о том, что недавно Владимиру Зеленскому подарили школьный учебник по истории Украины и мира и посоветовали детальнее изучить исторические события 1939 года, чтобы точно знать, когда "война ворвалась в наш дом". 

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