Второй тур выборов: где и как сменить место голосования

Фото: Второй тур выборов (РБК-Украина)

Как сменить место голосования во втором туре выборов президента Украины - в материале

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля 2019 года. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур выходят Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Как известно, во второй тур выходят те кандидаты, которые набрали большинство голосов избирателей.

Перед первым туром выборов сменить место голосования изъявили желание немало украинцев. По данным ЦИК, таких граждан оказалось более 100 тысяч. Также незадолго до выборов 31 марта в Центральной избирательной комиссии сообщили, что более 300 тысяч украинцев проверили себя в списках избирателей. Перед вторым туром выборов украинцев призывают тоже проверить себя в списках.

Как и когда можно сменить место голосования во втором туре выборов президента? Это можно до 15 апреля включительно. Важно, что сменить место голосования можно будет только после того, когда ЦИК официально объявит дату второго тура выборов.

Перед вторым туром президентских выборов всем украинцам, которые хотят проголосовать не по месту своей прописки, надо будет подать документы для смены места голосования во второй раз, даже если они это делали для голосования в первом туре.

Фото: Второй тур выборов – как сменить место голосования (РБК-Украина)

В этот раз в процессе смены места голосования есть свои особенности. Так, если перед первым туром для этого у украинцев было целых три месяца, то в этот раз сроки ограничены, ведь принимать документы будут только до 15 апреля включительно.

Кстати, перед первым туром выборов многие украинцы делали это за несколько последних дней, из-за чего в киевских РГА образовались огромные очереди. Поэтому, чтобы избежать очередей в этот раз, украинцев призывают при возможности сменить место голосования заранее.

Чтобы сменить место голосования, нужно лично прийти в отделение ведения Госреестра избирателей. А там - написать заявление о временной смене места голосования, указав номер участка, на котором планируется голосование в день второго тура выборов.

При процедуре нужно предъявить паспорт гражданина Украины. Также нужно обосновать причину смены места голосования. Например, показать справку с места работы или договор об аренде квартиры.

Напоминм, ранее киевляне высказались о дебатах Зеленского и Порошенко.

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