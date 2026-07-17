Ціни на АЗС пішли вгору: скільки коштує бензин, дизель та газ 17 липня

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На ринку пального спостерігається тенденція до підвищення цін у низці мереж. Станом на 17 липня оператори SOCAR та "Укрнафта" оновили цінники на окремі види пального.

Скільки коштує пальне перед вихідними та у скільки обійдеться заправити повний бак сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.