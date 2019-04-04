Дебаты на стадионе: что грозит Зеленскому и Порошенко за нарушение закона

Фото: Дебаты Порошенко и Зеленского (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский и Петр Порошенко могут назначать дебаты где угодно, считает политтехнолог

Дебаты Зеленского и Порошенко должны пройти до второго тура выборов президента Украины, который состоится 21 апреля.

Закон "О выборах Президента Украины" предусматривает, что дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире. Дебаты должны проводить в формате Общественного телевидения. Однако Зеленский предложил Порошенко проводить дебаты на стадионе "Олимпийский", что является отхождением от правил. С другой стороны, в Украине сами по себе дебаты кандидатов - явление крайне редкое.

Будут ли кандидаты нести какую-либо ответственность, если проведут дебаты не так, как предусматривает закон? На этот вопрос в комментарии для Styler дал ответ политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Вряд ли будет какая-то ответственность для кандидатов в президенты за то, что дебаты пройдут не так, как того требует закон, убежден он.

Фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

"На самом деле у нас четкого формата дебатов нет. То, что написано в законе – это одно, а кандидаты могут решить по-другому. На самом деле это закон, который в случае его невыполнения ни к чему не обязывает кандидатов. Грубо говоря, кандидат может не прийти, и ничего от этого не произойдет", - говорит он.

По словам политтехнолога, кандидаты могут договориться о проведении встречи в формате ответов на вопросы где угодно, и назвать это не дебатами, а любым другим словом. Например, просто встречей или диалогом.

"Ты соглашаешься на ту площадку, которая прописана в законе, но если ты не придешь, то ничего не произойдет. Более того, Порошенко и Зеленский – граждане Украины, кроме того что являются кандидатами в президенты. Поэтому они могут сами между собой согласовать то, как и где будут проводиться дебаты. Они как конкуренты могут договориться о другой площадке, и назвать это не дебатами, а как по-другому: разговор, встреча и как угодно еще", - говорит он.

Фото: Результаты выборов после обработки 99,97% голосов украинцев (скриншот с сайта ЦИК)

Алексей Голобуцкий допускает, что у Порошенко могли отказаться от дебатов в таком формате, который предложил Зеленский.

"Но все-таки действующий президент согласился. С другой стороны, несистемных политиков любая власть у нас не любит. Возможно, Зеленский думал, что Порошенко на дебатах будут освистывать. И на самом деле есть немало шансов на то, что Порошенко в формате именно стадионных дебатов будет выглядеть слабее, чем если бы это было на Суспильном. Шоу ближе Зеленскому, а формат Суспильного - ближе для Порошенко, - говорит он.

Напомним, ранее украинская певица заявила, что готова спеть песню перед дебатами кандидатов в президенты.

Кроме того, украинцы резко отреагировали на решение Порошенко участвовать в дебатах с Зеленским на стадионе.