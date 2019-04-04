Будет балаган: киевляне о дебатах Зеленского и Порошенко (видео)

Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском - опрос киевлян (коллаж РБК-Украина)

Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" вызвали огромный интерес у украинцев

Дебаты Зеленского и Порошенко должны состояться уже скоро, до второго тура выборов президента Украины, который пройдет 21 апреля. Предстоящее противостояние между кандидатами в президенты Украины вызвало огромный резонанс в обществе.

Корреспондент РБК-Украина Владислав Красинский спросил у киевлян, знают ли они, что на НСК "Олимпийский" должны вскоре состояться дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Журналист задавал жителям Киева вопрос: "Знаете ли вы, что через несколько недель здесь будут дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским?"

Ответы киевлян удивили - один из опрашиваемых даже решил, что Владимир Зеленский пригласил людей на "Олимпийский" на концерт.

"Нет, не знаю";

"Дебаты - не знаю, а концерт - знаю... "

"Вчера мы читали, что руководство НСК "Олимпийский" об этом ничего не знает";

"Вы знаете, не на стадионе такие дебаты нужно проводить";

"У меня, как у простого человека, появится возможность прийти и стать свидетелем этих дебатов";

"Надеюсь, что все будет очень культурно и вежливо";

"Зеленский - не оратор... На самом деле, это будет балаган";

"Это выглядит как шоу, но это шоу даст возможность избирателям узнать Зеленского, как политика".

Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском - опрос киевлян (видео: facebook.com/www.rbc.ua)

К будущим дебатам на "Олимпийском" сейчас приковано все внимание украинской общественности. Недавно стало известно, что к стадиону начали стягивать военных Национальной гвардии Украины, а также там дежурят пожарные машины.

Ранее мы также сообщали о том, будут ли кандидаты нести какую-то ответственность, если проведут дебаты не так, как предусматривает Закон "О выборах Президента Украины".