Будет балаган: киевляне о дебатах Зеленского и Порошенко (видео)

Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" вызвали огромный интерес у украинцев
Дебаты Зеленского и Порошенко должны состояться уже скоро, до второго тура выборов президента Украины, который пройдет 21 апреля. Предстоящее противостояние между кандидатами в президенты Украины вызвало огромный резонанс в обществе.
Корреспондент РБК-Украина Владислав Красинский спросил у киевлян, знают ли они, что на НСК "Олимпийский" должны вскоре состояться дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Журналист задавал жителям Киева вопрос: "Знаете ли вы, что через несколько недель здесь будут дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским?"
Ответы киевлян удивили - один из опрашиваемых даже решил, что Владимир Зеленский пригласил людей на "Олимпийский" на концерт.
Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском - опрос киевлян (видео: facebook.com/www.rbc.ua)
К будущим дебатам на "Олимпийском" сейчас приковано все внимание украинской общественности. Недавно стало известно, что к стадиону начали стягивать военных Национальной гвардии Украины, а также там дежурят пожарные машины.
Ранее мы также сообщали о том, будут ли кандидаты нести какую-то ответственность, если проведут дебаты не так, как предусматривает Закон "О выборах Президента Украины".