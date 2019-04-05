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Другий тур виборів: де і як змінити місце голосування

STYLERЖиття    05.04.2019 - 11:07
Другий тур виборів: де і як змінити місце голосування
Фото: Другий тур виборів (РБК-Україна)

Як змінити місце голосування у другому турі виборів президента України - в матеріалі

Другий тур виборів президента України пройде 21 квітня 2019 року. За результатами підрахунку 100% протоколів, у другий тур виходять Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Як відомо, у другий тур виходять ті кандидати, які набрали більшість голосів виборців.

Перед першим туром виборів змінити місце голосування виявили бажання чимало українців. За даними ЦВК, таких громадян виявилося більше 100 тисяч. Також незадовго до виборів 31 березня у Центральній виборчій комісії повідомили, що понад 300 тисяч українців перевірили себе у списках виборців. Перед другим туром виборів українців закликають теж перевірити себе у списках.

Як і коли можна змінити місце голосування у другому турі виборів президента? Це можна до 15 квітня включно.

Перед другим туром президентських виборів всім українцям, які хочуть проголосувати не за місцем своєї прописки, треба буде подати документи для зміни місця голосування вдруге, навіть якщо вони це робили для голосування у першому турі.

Другий тур виборів: де і як змінити місце голосуванняФото: Другий тур виборів – як змінити місце голосування (РБК-Україна)

Цього разу у процесі зміни місця голосування є свої особливості. Так, якщо перед першим туром для цього у українців було цілих три місяці, то цьго разу строки обмежені, адже приймати документи будуть лише до 15 квітня включно.

До речі, перед першим туром виборів багато українців робили це за кілька останніх днів, через що в київських РДА утворилися величезні черги. Тому, щоб уникнути черг цього разу, українців закликають при можливості змінити місце голосування заздалегідь.

Щоб змінити місце голосування, потрібно особисто прийти у відділення ведення Держреєстру виборців. А там - написати заяву про тимчасову зміну місця голосування, вказавши номер ділянки, на якій планується голосування в день другого туру виборів.

Під час процедури потрібно пред'явити паспорт громадянина України. Також потрібно обґрунтувати причину зміни місця голосування. Наприклад, показати довідку з місця роботи або договір про оренду квартири.

Нагадаємо, раніше кияни висловилися про дебати Зеленського і Порошенка.

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