Втомилися не лише дорослі, а й діти. Психіатр назвав, що найсильніше виснажує під час війни

Як справитися з втомою та виснаженням

За словами фахівця, відчуття втоми, постійної тривоги та виснаження мають майже всі українці. І для таких станів необов'язково бути в епіцентрі військових дій або постраждати від ракетних ударів. Основна втома - від кількості щоденної інформації.

"За моєю особистою статистикою, яка ніде не фіксувалася, 99,9% дорослих і дітей втомлені через постійне відчуття внутрішньої тривоги, через події в Україні. Можливо, не всі відчували якийсь гострий стрес, або гостру реакцію після тих самих вибухів. В більшості випадків - це втома від інформаційного перенавантаження. Це відчувається майже у всіх людей, які звертаються до лікаря", - зазначає експерт.

Спорт

Допомогти справитись з психологічною втомою від подій можуть фізичні вправи. Коли людина починає займатися спортом, підвищується рівень адреналіну і дофаміну. Це покращує самопочуття та допомагає подолати стрес.

Здоровий спосіб життя

Друге - це здоровий спосіб життя та відмова від шкідливих звичок. Але варто зазначити, що у житті все дуже індивідуально. Наприклад, одній людині можуть допомагати фізичні вправи, а іншій, можливо, краще буде поспілкуватись на відсторонені теми.

Інформаційний фільтр

Водночас найголовніша порада - встановити інформаційний фільтр. Не потрібно намагатися перечитати всі новини в пабліках та телеграм-каналах, бо це дуже сильно навантажує психіку. Потрібно прибрати тригер, який спричиняє втому.

Часто людям буває тяжко відкласти телефон, бо, виявляється, у них вже сформувалась залежність від нього. У таких випадках потрібно намагатись відволіктись на щось інше, присвятити час родині чи друзям, завести хобі.

А коли допомога спеціаліста вже необхідна?

Ці поради допоможуть для профілактики, але якщо людина вже опинилась в депресивному стані, вона відчуває пригнічений стан, їй не допомагає спорт, їй не допомагає відкласти телефон, тоді потрібно звертатися за допомогою до спеціалістів.

"Спочатку варто звернутись до психолога, який здійснить психокорекцію. У особливо складних випадках він може дати направлення до психіатра, який на основі консультації може призначити пацієнту медикаментозне лікування за потреби. Але медикаменти - це не лікування на 90% цієї проблеми. Антидепресанти - це не таблетка парацетамолу. Медикаментозно можна лише покращити стан пацієнта, а далі знову ж таки необхідна психокорекція", - пояснює Ілля Павлов.

Він зазначає, що на жаль у нас люди часто бояться йти до психіатра, бо, можливо, бояться що хтось дізнається і про них почнуть думати погано. Але це неправильно, бо вся інформація про візит до психіатра про кожну людину конфіденційна.

"Ніхто не дізнається, що ви були у психіатра, інформація про цей візит є лише у лікаря, який вас приймав і не передається іншим лікарям. Зокрема, навіть у тих випадках, коли запис до лікаря йде через електронні сервіси, такі як Helsi. Це дуже важливо донести до людей, бо від цього залежить здоров’я нації", - підкреслює спеціаліст.