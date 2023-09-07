Устали не только взрослые, но и дети. Психиатр назвал, что сильнее всего истощает во время войны

Как справиться с усталостью и истощением

По словам специалиста, чувство усталости, постоянной тревоги и истощения испытывают почти все украинцы. И для таких состояний необязательно быть в эпицентре военных действий или пострадать от ракетных ударов. Основная усталость - от количества ежедневной информации.

"По моей личной статистике, которая нигде не фиксировалась, 99,9% взрослых и детей устали из-за постоянного ощущения внутренней тревоги, из-за событий в Украине. Возможно, не все испытывали какой-то острый стресс или острую реакцию после тех же взрывов. В большинстве случаев. - это усталость от информационной перегрузки. Это ощущается почти у всех людей, обращающихся к врачу", - отмечает эксперт.

Спорт

Помочь справиться с психологической усталостью от событий могут физические упражнения. Когда человек начинает заниматься спортом, повышается уровень адреналина и дофамина. Это улучшает самочувствие и помогает преодолеть стресс.

Здоровый образ жизни

Второе - это здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек. Но стоит отметить, что в жизни все очень индивидуально. Например, одному человеку могут помогать физические упражнения, а другому, возможно, лучше пообщаться на отстраненные темы.

Информационный фильтр

В то же время, самый главный совет - установить информационный фильтр. Не нужно пытаться перечитать все новости в пабликах и телеграмм-каналах, потому что это очень сильно нагружает психику. Нужно убрать триггер, вызывающий усталость.

Часто людям бывает тяжело отложить телефон, потому что, оказывается, у них уже сформировалась зависимость от него. В таких случаях нужно пытаться отвлечься на что-то другое, посвятить время семье или друзьям, завести хобби.

А когда помощь специалиста уже необходима?

Эти советы помогут для профилактики, но если человек уже оказался в депрессивном состоянии, он чувствует подавленное состояние, ему не помогает спорт, ему не помогает отложить телефон, тогда нужно обращаться за помощью к специалистам.

"Сначала следует обратиться к психологу, который осуществит психокоррекцию. В особо сложных случаях он может дать направление психиатру, который на основе консультации может назначить пациенту медикаментозное лечение при необходимости. Но медикаменты - это не лечение на 90% этой проблемы. Антидепрессанты - это не таблетка парацетамола. Медикаментозно можно только улучшить состояние пациента, а дальше опять-таки необходима психокоррекция", - объясняет Илья Павлов.

Он отмечает, что, к сожалению, у нас люди часто боятся идти к психиатру, потому что, возможно, боятся, что кто-то узнает и о них начнут думать плохо. Но это неправильно, потому что вся информация о визите к психиатру о каждом человеке конфиденциальна.

"Никто не узнает, что вы были у психиатра, информация об этом визите только у врача, который вас принимал и не передается другим врачам. В частности, даже в тех случаях, когда запись к врачу идет через электронные сервисы, такие как Helsi. Это очень важно донести до людей, потому что от этого зависит здоровье нации", - подчеркивает специалист.