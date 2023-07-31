Безглузді щоденні звички, які позбавляють нас сил: у вас вони також є

Безневинні звички та ритуали, які ми виконуємо щодня, можуть допомагати впорядкувати день, а можуть і завдати нам шкоди. Якщо ви відчуваєте втому навіть після відпочинку, то, можливо, звичайна рутина витягує з вас всю енергію.

Які щоденні звички позбавляють нас сил та енергії, розповів психіатр Тайсон Ліппе для HuffPost.

Перегляд емоційних шоу та передач

Шоу, де вам доводиться співпереживати героям, призводять до емоційного виснаження. Люди, які запоєм дивляться такі передачі, приміряють на себе емоції учасників. З одного боку, це не зовсім погано, оскільки людина починає по-іншому сприймати світ, відкривати нові грані емпатії.

Але в надлишку такі інтенсивні емоції призводять до перезбудження й особливого значення немає які емоцій переживати - позитивні чи негативні. Будьте уважнішими до того, що ви дивитеся та фіксуйте свої відчуття. Якщо ви насилу заспокоюєтеся після перегляду, то скоротите час біля екрану і перенесіть такі сеанси на вихідний день.

Захаращений стіл

Стопки паперів, немита чашка, валяються ручки та олівці, папірці від цукерок - все це пожирає вашу енергію. Ви частіше відволікаєтеся, гірше концентруєтеся на завданнях, не можете знайти потрібні речі та дратуєтесь. Виконання основних завдань починає займати більше часу і потребує більше сил.

Психологи радять виділяти щодня 10-15 хвилин і під спокійну музику наводити на столі лад. Це дозволить створити позитивну модель поведінки.

Життя за графіком

Планування та розпорядок дня має велике значення у житті людини. Але тут є велика небезпека - згодом ви намагаєтеся спланувати надто наперед і абсолютно все, а це змушує вас жити лише майбутнім, а не сьогоденням. Життя у графіку знижує мотивацію та розумово виснажує.

Тому варто планувати лише важливі робочі та обов'язкові справи. І щодня залишати місце для спонтанності та вільного часу без зобов'язань.

"Якщо у вас є час, щоб займатися хобі або взагалі нічого не робити, це дасть вам відчуття свободи та контролю над собою", - наголошує Ліппе.

Багато вкладок у браузері

25 відкритих сторінок перевантажує не лише ваш комп'ютер, а й ваш мозок. Перемикання між вкладками створює помилкове враження, що ви виконуєте великий обсяг роботи. Але насправді хаотичні метання просто вас стомлюють.

Психологи пояснюють, що будь-яку вкладку можна зберегти або закрити, якщо це не стосується вашої роботи прямо зараз. І це в прямому значенні може врятувати ваш мозок.

Відразу відповідаєте на дзвінки

Розмови телефоном є необхідним обов'язком у світі - як у роботі, і в особистому житті. Але такі розмови дуже швидко втомлюють, і ваша нервова система має не тільки швидко переключитися на те, що ви робили перед дзвінком, а ще відновитися. А на повну концентрацію у людини йде в середньому 20 хвилин.

Якщо ви зайняті важливою роботою, то добре подумайте, перш ніж відповісти на дзвінок. Пам'ятайте, що це позбавить вас концентрації. З членами сім'ї, друзями домовтеся, щоб вони писали повідомлення перед дзвінком та не турбували вас у робочий час. Дзвінки можуть бути лише у випадку форс-мажору.

Перескакуєте з однієї справи на іншу

Ви писали листа по робочому процесу, але тут надійшло повідомлення в месенджер. Після листування ви почали записувати важливе питання, щоб не забути, а потім згадали, що листа все ще не дописано - і ваш мозок починає закипати.

"У режимі багатозадачності ваш мозок буквально працює "надурочно", думаючи одночасно, що ви зараз робите, а також, що ви так і не зробили. Чим частіше це відбувається, тим більше енергії вам потрібно, щоб залишатися зосередженим", - пояснюють психологи.

Налаштуйте повідомлення так, щоб вони не відволікали. Або чітко дотримуйтеся правила - спочатку доробити одну справу, потім переходити до наступної. Дописали листа і відправили, потім відкрили месенджер.

Дозволяєте накопичуватися дрібним справам

Відповісти на лист, поміняти лампочку, записати собаку до ветеринара – наш мозок щодня перевантажується від багатозадачності. Важливі справи ми намагаємося зробити відразу, дрібні починаємо переносити на потім, і вони накопичуються, ми тримаємо їх в голові. А це відволікає та виснажує.

На кожне таке завдання піде не більше 5 хвилин і зробити потрібно його відразу. Якщо відразу не виходить - внесіть у список справ та звільніть місце у голові. Відведіть 30-60 хвилин один раз на пару днів на такі дрібні завдання.

Чужі поради

Іноді людина з боку може більш об'єктивно побачити варіант розвитку та розв'язання задачі, які ви вловити не можете, оскільки перебуваєте всередині ситуації. Але варто кожну пораду оцінювати критично та приміряти на себе, а не користуватися бездумно.

Молодій мамі радять спати тоді, коли спить малюк. Але мама не вміє засипати по кліку вдень або їй потрібно зайнятися тим часом домашніми справами, попрацювати.

"Спроби дотримуватися кожної поради витрачають даремно час та енергію, а також провокують розчарування та образу. Ці емоції теж виснажують енергію", - наголошує доктор Ліппе.

Довгі перерви між їдою

Тіло отримує енергію з продуктів, які ми їмо і надходження має бути постійним. Кожен макроелемент - білок, вуглеводи та жири, що забезпечує енергію, але вуглеводи є основними та переважним джерелом палива для організму.

Через довгі перерви запас енергії виснажується, їх вистачає в середньому на 3-6 годин. А голодування запускає біологічні та психологічні механізми, які активують бажання їсти. Це призводить до сильного потягу до вуглеводів, тобто до солодощів, цукру та інших продуктів з високим вмістом вуглеводів.

Через велику кількість вуглеводів рівень інсуліну піднімається. Як тільки він досягає після їди піка, рівень цукру в крові починає падати й такі стрибки можуть призводити до відчуття фізичного виснаження.

Намагайтеся робити паузи в їді не більше 3-4 годин і уникайте продуктів з великою кількістю "швидких" вуглеводів. Відмінне перекушування - протеїнові батончики, горіхи, бутерброд з арахісовим маслом.

Поверхневе дихання

Дихання вважається несвідомою діяльністю, але люди схильні дихати неправильно залежно від ситуації. Наприклад, при хвилюванні чи стресі ми починаємо робити неглибокі вдихи.

"Поверхневе дихання знижує кількість кисню, яке поглинає організм, й кількість, яка може транспортуватися кров'ю до наших органів та клітин для оптимального функціонування. А ще це може запускати процеси в мозку, які посилюють тривогу та викликають втому", - наголошують медики.

Якщо почуваєтеся напружено, нервуєте або хвилюєтеся - зробіть кілька глибоких вдихів, щоб позбавитися поверхневого дихання.

Зайве світло вночі

Вплив світла ночами дає сигнал мозку, що ще не час відпочивати. Це пригнічує вивільнення мозком мелатоніну, гормону, що сприяє сну. Це може порушити цикл сну та неспання та призвести до безсоння, погіршуючи якість сну та призвести до втоми.

Наприклад, ви часто засинаєте з увімкненим екраном телевізора або комп'ютера, а таймер на вимикання не ставите. Тому екран може мерехтіти всю ніч, і ви встаєте вранці у розбитому стані.

Постарайтеся зробити так, щоб у вашій спальні вночі не було жодних джерел світла – лампочок, екранів. Навіть мерехтіння кнопки включення може вплинути на ваш сон.