Внучка Елизаветы II впервые засветилась перед камерой с беременным животиком

Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис готовится стать мамой . В сети появились первые фотографии 32-летней беременной принцессы, которая ждет ребенка от 37-летнего итальянского аристократа Эдоардо Мапелли Моцци.

Принцессу Беатрис сфотографировали через несколько часов после того, как она официально объявила о своей беременности 19 мая. Интересно, что это третья годовщине свадьбы принца Гари и Меган Маркл.

Беременная принцесса Беатрис (фото: dailymail.co.uk)

Сама же Беатрис вышла замуж в июле прошлого года. На свадьбу пригласили лишь самых близких.

Беременная принцесса Беатрис (фото: dailymail.co.uk)

Говорят, что королева и обе семьи в восторге от новости, что Беатрис скоро станет матерью. Для Елизаветы это прекрасная возможность отвлечься от потери, которую она недавно пережила. Ее муж принц Филипп умер в прошлом месяце в возрасте 99 лет.

Ребенок принцессы Беатрис станет вторым внуком для принцев Эндрю и Сары Фергюсон и 12-м правнуком королевы после рождения второго ребенка принца Гарри и Маркл Меган летом.

Отметим, что несмотря, что Беатрис принцесса, ее будущий ребенок не будет иметь королевского титула. Только внуки монарха по мужской линии автоматически получают право на титулование Его Королевского Высочества.

При желании королева могла бы даровать титул правнуку или правнучке, но вряд ли об этом попросят.