Королева тяжело переживает потерю: у Елизаветы II случилось новое горе

Королева Великобритании Елизавета II пережила новую потерю со смерти мужа принца Филиппа , которого не стало 9 апреля. Умер один из щенков, которых ей недавно подарил средний сын принц Эндрю.

Щенки Фергус и Мик стали утешением для Ее Величества, когда любимый муж попал в больницу в феврале. Принц Филипп пробыл тогда в медучреждении около месяца, и королева, обожающая собак, могла хоть как-то отвлечься от тяжелых мыслей.

Щенку породы дорги (помесь таксы и корги) по кличке Фергус было лишь пять месяцев. Причина смерти собаки не называется. Пса назвали в честь дяди Елизаветы Фергуса Боуз-Лайона, он погиб на Первой мировой войне.

Теперь у королевы только две собаки - корги Мик и старый дорги по кличке Кэнди - он последний потомок первой корги королевы, которую ей подарили на 18-летие.

Инсайдеры говорят, что королева очень тяжело переживает потерю собаки, к которой успела привыкнуть. Сейчас у Елизаветы II сложный жизненный этап, связанный с потерей мужа, а также скандальными заявлениями принца Гарри и его жены Меган Маркл.