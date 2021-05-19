ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Королева тяжело переживает потерю: у Елизаветы II случилось новое горе

Новина українською →
Великобритания, Среда 19 мая 2021 09:48
Королева тяжело переживает потерю: у Елизаветы II случилось новое горе Фото: Елизавета II (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Королева Великобритании Елизавета II пережила новую потерю со смерти мужа принца Филиппа, которого не стало 9 апреля. Умер один из щенков, которых ей недавно подарил средний сын принц Эндрю.

Об этом информирует The Sun.

Щенки Фергус и Мик стали утешением для Ее Величества, когда любимый муж попал в больницу в феврале. Принц Филипп пробыл тогда в медучреждении около месяца, и королева, обожающая собак, могла хоть как-то отвлечься от тяжелых мыслей.

Щенку породы дорги (помесь таксы и корги) по кличке Фергус было лишь пять месяцев. Причина смерти собаки не называется. Пса назвали в честь дяди Елизаветы Фергуса Боуз-Лайона, он погиб на Первой мировой войне.

Теперь у королевы только две собаки - корги Мик и старый дорги по кличке Кэнди - он последний потомок первой корги королевы, которую ей подарили на 18-летие.

Инсайдеры говорят, что королева очень тяжело переживает потерю собаки, к которой успела привыкнуть. Сейчас у Елизаветы II сложный жизненный этап, связанный с потерей мужа, а также скандальными заявлениями принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Напомним, что муж королевы Елизаветы II принц Филипп герцог Эдинбургский умер 9 апреля вскоре после выписки из больницы, где он провел месяц. Ее Величество прожила в браке с супругом 73 года.

Ранее также стало известно, отречется ли Елизавета II от престола после смерти любимого мужа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Елизавета II
LITE
Праздник 19 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Праздник 19 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины