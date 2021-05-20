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Внучка Єлизавети II вперше засвітилася перед камерою з вагітним животиком

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Британія, Четвер 20 травня 2021 21:08
Внучка Єлизавети II вперше засвітилася перед камерою з вагітним животиком Фото: принцеса Беатріс (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Внучка Єлизавети II принцеса Беатріс готується стати мамою. У мережі з'явилися перші фотографії 32-річної вагітної принцеси, яка чекає дитину від 37-річного італійського аристократа Едоардо Мапеллі Моцці.

Дані знімки опублікувало британське видання Daily Mail.

Принцесу Беатріс сфотографували через кілька годин після того, як вона офіційно оголосила про свою вагітність 19 травня. Цікаво, що це третя річниця весілля принца Гарі і Меган Маркл.

Внучка Єлизавети II вперше засвітилася перед камерою з вагітним животиком

Вагітна принцеса Беатріс (фото: dailymail.co.uk)

Сама ж Беатріс вийшла заміж в липні минулого року. На весілля запросили лише найближчих.

Внучка Єлизавети II вперше засвітилася перед камерою з вагітним животиком

Вагітна принцеса Беатріс (фото: dailymail.co.uk)

Кажуть, що королева і обидві сім'ї в захваті від новини, що Беатріс скоро стане матір'ю. Для Єлизавети це прекрасна нагода відволіктися від втрати, яку вона недавно пережила. Її чоловік принц Філіп помер минулого місяця у віці 99 років.

Дитина принцеси Беатріс стане другим онуком для принців Ендрю і Сари Фергюсон і 12-м правнуком королеви після народження другої дитини принца Гаррі і Маркл Меган влітку.

Зазначимо, що незважаючи, що Беатріс принцеса, її майбутня дитина не матиме королівського титулу. Тільки онуки монарха по чоловічій лінії автоматично отримують право на титулування Його Королівської Високості.

При бажанні королева могла б дарувати титул правнуку або правнучці, але навряд чи про це попросять.

Нагадаємо, у Єлизавети II помер один з цуценят, яких їй нещодавно подарував середній син принц Ендрю.

Ми також писали про те, що принца Гаррі і Меган Маркл закликали позбавити титулів після скандального інтерв'ю.

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