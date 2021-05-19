Елизавета II снова станет прабабушкой: внучка беременна от итальянца

Королева Елизавета II снова станет прабабушкой. Радостной новостью официально поделилась внучка Ее Величества принцесса Беатрис, которая вышла замуж в июле прошлого года.

Об этом говорится на официальной странице британской королевской семьи в Instagram .

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и г-н Эдоардо Мапелли Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они станут родителями. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости", - сказано в сообщении.

Принцессе 32 года, а ее мужу - итальянскому аристократу Эдоардо Мапелли Моцци 37 лет.

Беатрис - старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, второго сына королевы Елизаветы II, и Сары Фергюсон (развелись в 1996 году после десяти лет брака).

Фото: Принцесса Беатрис с мужем (Getty Images)

В июле 2020 года они сыграли скромную свадьбу в Виндзорском замке. Бракосочетание должно было состояться 29 мая 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2021 год. Вскоре стало известно, что они поженились, пригласив лишь самых близких на церемонию.