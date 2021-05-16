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Принца Гарри и Меган Маркл призвали лишить титулов после скандального интервью

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Воскресенье 16 мая 2021 19:38
Принца Гарри и Меган Маркл призвали лишить титулов после скандального интервью Коллаж РБК-Украина: Принц Гарри и Меган Маркл
Автор: Роман Мирончук

Помощники королевской семьи призвали Принца Гарри и Меган Маркл отказаться от своих титулов после последнего скандального интервью для подкаста Armchair Expert.

Об этом сообщает Daily Mail.

Кроме того, высокопоставленные придворные резко судили нападения герцога и герцогини Сассекских на членов королевской семьи, и заявили о растущем чувстве недоумения и предательства.

Они особенно возмущены, что принц Гарри раскритиковал родительское воспитание своего отца принца Чарльза и, как следствие, королевы и покойного принца Филиппа, которые в тех же традициях воспитывали своих детей.

"Люди потрясены тем, что он смог сделать это с королевой, когда герцог Эдинбургский едва упокоился в могиле. Втянуть в это своего деда - это так шокирует и неуважительно", - сказал один из помощников королевской семьи.

Он также отметил, что принц Гарри потратил много времени на то, чтобы подчеркнуть, что он ничем не отличается от других. Кроме того, он напал на королевскую семью, которая, по его словам, причинило ему столько боли.

"Есть ощущение, что если тебе так не нравится все это, то не следует и иметь титулы", - добавил придворный.

Другой источник, близкий к королевской семье, призывает приостановить действие титулов герцога и герцогини Сассекских.

Напомним, принца Гарри раскритиковали после того, как он пожаловался на свою жизнь в королевской семье, отца принца Чарльза и даже бабушку Елизавету II.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри показали свежее фото малыша Арчи.

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