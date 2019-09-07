Явно что-то скрывает: королевская семья осудила Меган Маркл

Меган Маркл решила нанять американскую PR-компанию, чтобы восстановить испорченную репутацию. У королевской семьи подобное действие со стороны герцогини вызвало негодование. Об этом информирует The Sun.

По традиции такие вопросы решаются и контролируются только сотрудниками Букингемского дворца, однако правила были снова нарушены. Как оказалось, агент Ник Коллинз, бизнес-менеджер Эндрю Мейер и адвокат Рик Дженов консультируют Маркл тайно.

Есть также информация о том, что Коллинз фильтрует предложения о сделках и передает их Меган. Участие посторонних фирм в делах Меган озадачивает королевскую семью.

Меган Маркл, принц Гарри и королева Елизавета II (фото: royal.uk)

"Постоянный член королевской семьи, как ожидается, должен доверять эту работу исключительно сотрудникам дворца, которые уравновешивают индивидуальные желания с тем, что более соответствует нуждам династии", - сказал инсайдер.

Напомним, что Меган Маркл срочно покинула Британию. Супруг Меган принц Гарри остался дома с четырехмесячным сыном Арчи.

После этого мероприятия герцоги Сассекские планируют отправиться в длительное турне по Южной Африке, где они будут заниматься благотворительностью.

К слову, не та давно Меган Маркл и принца Гарри засекли в дешевом пабе.Гарри выпил пару кружек пива, а Меган на протяжении нескольких часов потягивала простую воду.