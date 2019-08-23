Вредят семье: поведение Меган Маркл и принца Гарри выходит за все рамки

Принцы Уильям и Гарри с супругами Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

Принц Уильям беспокоится за будущее Британской королевской семьи

Меган Маркл и принц Гарри своей недавней выходкой с частными перелетами между Ибицей и Ниццей обескуражили не только весь мир - члены его семьи беспокоятся, как это отразиться на репутации королевской семьи. Особенно этим вопросом обеспокоен непосредственный наследник британского престола принц Уильям, пишет западный таблоид Express.co.uk.

Королевский эксперт и журналист Ингрид Сьюард считает, что последний инцидент, а также многие другие нарушения протокола со стороны герцога и герцогини Сассекской могут беспокоить принца Уильяма.

Принцы Гарри и Уильям с супругами Меган Маркл и Кейт Миддлтон (фото: royal.gov.uk)

"Я думаю, это может немного беспокоить Уильяма, потому что он может видеть, что Гарри и Меган делают что-то, что наносит ущерб делам монархии в целом", - рассказала эксперт.

Так, Меган Маркл и принц Гарри, которые позиционируют себя, как персоны, беспокоящиеся об изменениях климата на планете, за 11 дней совершили четыре перелета на частном самолете. Эксперты подсчитали, что углеродный след от полетов составил более трех тонн. Кроме того, аренда частного самолета оценивается в 20 тысяч фунтов стерлингов.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Стоит отметить, что первые слухи о разрыве между всегда дружными братьями поползли после начала отношений Меган и Гарри. Поговаривают, что Уильям посоветовал Гарри "не торопить события".

А не так давно стало известно, что герцоги Сассекские вышли из Королевского фонда - благотворительной организации, в которой работали вместе с Кембриджами.

Кроме того, летний отпуск Британской королевской семьи в этом году получился довольно скандальным. Так, новая волна слухов о размолвке между Кембриджами и Сассексами вспыхнула после того, как стало известно, что они отправятся в Шотландию в разное время, а также будут жить в разных домах.