Меган Маркл и принцу Гарри придется сделать сложный выбор: что известно

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Меган Маркл и принцу Гарри в последнее время немало досталось от общественности

Меган Маркл и принцу Гарри необходимо сделать непростой выбор и определиться с той ролью, которую они должны будут играть в будущем. Сейчас герцоги Сассекские находятся на распутье - они больше не могут быть и знаменитостями, и государственными служащими одновременно, пишет западный таблоид Express.co.uk.

Так, последняя ситуация с частными перелетами во время отдыха на Ибице и Ницце на вилле Элтона Джона показала, что Меган и Гарри более склоняются к тому, чтобы оставаться звездами, имеющие право на подобные выходки.

Писательница и королевский эксперт Анжела Левин говорит, что пара должна выбирать между тем, чтобы быть знаменитостями или членами королевской семьи.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

"Тип королевской роли, которую Меган и Гарри хотят выполнять, кажется все более запутанным: послушные государственные служащие или друзья знаменитостей?" - говорит эксперт.

Анжела Левин провела 15 месяцев, сопровождая принца Гарри. Она рассказала, что для Гарри роль члена королевской семьи никогда не была простой.

Однажды принц сказал ей: "Если вы родились в (королевской семье), как мы, я думаю, это нормально - чувствовать, что вы иногда этого не хотели бы", - рассказывает писательница.

Гарри всегда угнетало то, что он прославился не благодаря своим стараниям и таланту, а просто потому, что родился в особенной семье.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Эксперт утверждает, что Гарри и Меган сейчас нужно сделать ставку на семью и посвятить себя благотворительности, забыв на время о частных потребностях и капризах.

"Они оба являются амбициозными, страстными филантропами. Сейчас их задача состоит в том, чтобы использовать свою роль для внесения изменений, не пытаясь ими воспользоваться", - говорит Анжела Левин.

Стоит отметить, что прямого наследника Британского престола принца Уильяма ситуация со скандальными родственниками, которые выходят не лишь за рамки всевозможных королевских протоколов, но и просто за рамки общественного приличия, также сильно расстраивает.

К слову, недавно мы писали о том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон не имеют права беременеть одновременно, поскольку это запрещено протоколом. Такие правила установила Елизавета II.