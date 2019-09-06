Меган Маркл срочно покинула Британию: Гарри с сыном остались дома

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Меган Маркл отправилась в свою первую сольную поездку после рождения первенца

Меган Маркл в пятницу, 6 сентября, вылетела из Британии в США, чтобы поддержать свою лучшую подругу Серену Уильямс в финале теннисного турнира US Open, который состоится в Нью-Йорке.

Супруг Меган принц Гарри остался дома с четырехмесячным сыном Арчи. Меган планирует пробыть в Штатах несколько дней - в Британии она приземлится уже в воскресенье.

Британское издание Daily Mail пишет, что герцогиню в полете сопровождает группа безопасности.

Меган Маркл, принц Гарри с малышем Арчи (фото: GettyImages)

Кроме того, Меган Маркл отправилась за океан коммерческим рейсом, что вполне логично после недавного скандала с частными перелетами, которые совершили герцоги Сассексие во время отпуска на юге Франции.

Источник рассказал британскому изданию, что поездка стала спонтанной. О планах Меган никто не догадывался вплоть до сегодняшнего утра.

Последний раз герцогиня летала на родину еще будучи беременной, чтобы отпраздновать так называемый Baby shower в феврале. Тогда она в течение пяти ночей проводила вечеринку в пентхаусе за 57 000 фунтов стерлингов за ночь.

Меган Маркл поддерживает близкие дружеские отношения с Сереной Уильямс с 2010 года.

Меган Маркл и Серена Уильямс (коллаж: РБК-Украина)

Кроме того, стало известно, что Меган Маркл планирует вернуться после декрета к активной работе уже 12 сентября. Тогда состоится презентация капсульной коллекции герцогини, которую она создала с брендом Marks and Spencer.

Деньги с продаж будут переданы благотворительной организации Smart Works, патроном которой является Меган.

После этого мероприятия герцоги Сассекские планируют отправиться в длительное турне по Южной Африке, где они будут заниматься благотворительностью.

К слову, не та давно Меган Маркл и принца Гарри засекли в дешевом пабе. Гарри выпил пару кружек пива, а Меган на протяжении нескольких часов потягивала простую воду.