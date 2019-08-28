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За кружкой пива: Меган Маркл и принца Гарри засекли в дешевом пабе

STYLERЖизнь    28.08.2019 - 18:48
За кружкой пива: Меган Маркл и принца Гарри засекли в дешевом пабе
Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Меган Маркл и принц Гарри решили ответить критикам их роскошного образа жизни

Меган Маркл и принц Гарри решили показать общественности, что они способны коротать досуг не только в частных перелетах между Ибицой и Ниццей. Недавно герцога и герцогиню Сассекскую заметили в ничем не приметном пабе в деревне Уинкфилд графства Беркшир.

Меган и Гарри вместе с трехмесячным сыном Арчи провели время в местном пабе The Rose & Crown. И пока малыш мирно спал в коляске, 34-летний Гарри выпил пару кружек пива, а 38-летняя Меган все это время пила лишь воду, пишет The Sun.

За кружкой пива: Меган Маркл и принца Гарри засекли в дешевом пабе

Меган Маркл, принц Гарри и малыш Арчи (фото: GettyImages)

Пара уединилась внутри заведения и провела там около двух часов. Герцогам Сассекским удалось остаться незамеченными, поскольку остальные посетители паба наслаждались августовским солнцем на летней террасе заведения.

На свой скромный обед они потратили всего 15 фунтов стерлингов (около $18,5).

За кружкой пива: Меган Маркл и принца Гарри засекли в дешевом пабе

Паб, в котором обедали Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/roseandcrownwinkfield)

Стоит отметить, что такое поведение пары существенно отличалось от недавних каникул на вилле Элтона Джона на юге Франции. Тогда герцоги совершили четыре перелета на частном самолете, за что попали в грандиозный скандал.

Меган Маркл и принц Гарри обедали под бдительным присмотром двух офицеров охраны. Владелец паба и его супруга, которые стали свидетелями королевского визита, рассказали детали пребывания пары в их заведении.

"Меган большую часть времени возилась с Арчи. Ребенок - настоящее золото. Я не слышал, чтобы за два часа, которые они провели в пабе, он хоть раз заплакал", - рассказал очевидец.

За кружкой пива: Меган Маркл и принца Гарри засекли в дешевом пабе

Паб, в котором обедали Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/roseandcrownwinkfield)

Персонал, обслуживающий герцога и герцогиню, рассказал, что они бывали там и раньше.

"Принц Гарри и Меган Маркл общались друг с другом, как нормальные люди. И очень много смеялись", - поделились впечатлениями свидетели их визита.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета II не разрешила поселиться принцу Гарри и Меган Маркл вместе с собой в Виндзорском замке.

Также мы писали о том, что Елизавета II не разрешает двум своим невесткам - Меган и Кейт - беременеть одновременно.

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