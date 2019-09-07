Точно щось приховує: королівська сім'я засудила Меган Маркл

Меган Маркл вирішила найняти американську PR-компанію, щоб відновити зіпсовану репутацію. У королівської сім'ї подібне рішення герцогині викликало обурення. Про це інформує The Sun.

За традицією такі питання вирішуються і контролюються тільки співробітниками Букінгемського палацу, проте правила були знову порушені. Як виявилося, агент Нік Коллінз, бізнес-менеджер Ендрю Мейєр і адвокат Рік Дженоа консультують Маркл таємно.

Є також інформація про те, що Коллінз фільтрує пропозиції про угоди та передає їх Меган. Участь сторонніх фірм у справах Меган спантеличує королівську сім'ю.

Меган Маркл, принц Гаррі і королева Єлизавета II (фото: royal.uk)

"Постійний член королівської сім'ї, як очікується, повинен довіряти цю роботу виключно працівникам палацу, які врівноважують індивідуальні бажання з тим, що більше відповідає потребам династії", - сказав інсайдер.

Нагадаємо, що Меган Маркл терміново покинула Британію. Чоловік Меган принц Гаррі залишився вдома з чотиримісячним сином Арчі.

Після цього заходу герцоги Сассекські планують відправитися в тривале турне по Південній Африці, де вони будуть займатися благодійністю.

До речі, не так давно Меган Маркл і принца Гаррі засікли в дешевому пабі.Гаррі випив пару кухлів пива, а Меган протягом кількох годин потягувала просту воду.