Військовий-танцюрист Дмитро Дікусар вийшов на зв'язок й показав, яким він став (фото)

Де зараз Дмитро Дікусар

Так, військовий нечасто робить дописи в соцмережах, адже перебуває на фронті. До цього він публікував "свіже" фото у грудні 2024 року. А нині він показався у кадрі на незвичайній світлині.

Річ у тім, що Дікусар вирішив прокоментувати скандал через вбрання Зеленського, в якому той брав участь у перемовинах в Овальному кабінеті. Військовий не став давати розгорнутий коментар, замість цього він залишив містку й лаконічну фразу.

"Вони думають, що у нас костюмів немає", - написав Дмитро.

А на фото він позував у формі, але "домалював" ще й костюм - краватку, силуети сорочки й піджака.

Нова світлина Дікусара (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Судячи з кадру, Дмитро продовжує боронити країну, адже на ньому можна помітити "бронік", шеврони та захисні окуляри. Але чим саме займається Дікусар на війні - невідомо. У лютому 2022 року він пройшов ВЛК, а потім його зарахували до лав ЗСУ.

Реакція мережі

Новий допис Дікусара потішив фанів. У коментарях вони пишуть:

"Дякуємо Захиснику!"

"Гарний костюм"

"Щиро посміхнулась! Обіймаю тебе, друже"

"Супергерої носять піксель!"

"Супергерої носять піксель!" "Головне, що у нас є мізки, а вам - безмежна подяка!".

Скандал через костюм у Білому домі

28 лютого Зеленський прибув на зустріч з Трампом, під час якої один з журналістів почав питати, чому він з'явився в Овальному кабінеті не у костюмі. У відповідь на це президент України заявив, що одягне костюм, але тоді, коли в його країні настане мир і вона переможе у війні.

Зустріч була непростою. Під час неї Трамп й Зеленський сперечалися. Тим часом світові зірки підтримали Україну після сварки президентів. До того ж на "Оскарі" відбувся перформанс, влаштований Адамом Сендлером. Вважається, що у своїй сценці він міг висміяти претензії до Зеленського через костюм.

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