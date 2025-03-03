Военный-танцор Дмитрий Дикусар вышел на связь и показал, каким он стал (фото)

Где сейчас Дмитрий Дикусар

Так, военный нечасто делает сообщения в соцсетях, ведь находится на фронте. До этого он публиковал "свежее" фото в декабре 2024 года. А сейчас он показался в кадре на необычной фотографии.

Дело в том, что Дикусар решил прокомментировать скандал из-за наряда Зеленского, в котором тот участвовал в переговорах в Овальном кабинете. Военный не стал давать развернутый комментарий, вместо этого он оставил емкую и лаконичную фразу.

"Они думают, что у нас костюмов нет", - написал Дмитрий.

А на фото он позировал в форме, но "дорисовал" еще и костюм - галстук, силуэты рубашки и пиджака.

Новая фотография Дикусара (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy_dmitriy)

Судя по кадру, Дмитрий продолжает защищать страну, ведь на нем можно заметить "броник", шевроны и защитные очки. Но чем именно занимается Дикусар на войне - неизвестно. В феврале 2022 года он прошел ВКК, а затем его зачислили в ряды ВСУ.

Реакция сети

Новый пост Дикусара порадовал фанов. В комментариях они пишут:

"Спасибо Защитнику!"

"Красивый костюм"

"Искренне улыбнулась! Обнимаю тебя, друг"

"Супергерои носят пиксель!"

"Супергерои носят пиксель!" "Главное, что у нас есть мозги, а вам - безграничная благодарность!".

Скандал из-за костюма в Белом доме

28 февраля Зеленский прибыл на встречу с Трампом, во время которой один из журналистов начал спрашивать, почему он появился в Овальном кабинете не в костюме. В ответ на это президент Украины заявил, что наденет костюм, но тогда, когда в его стране наступит мир и она победит в войне.

Встреча была непростой. Во время нее Трамп и Зеленский спорили. Между тем мировые звезды поддержали Украину после ссоры президентов. К тому же на "Оскаре" состоялся перформанс, устроенный Адамом Сэндлером. Считается, что в своей сценке он мог высмеять претензии к Зеленскому из-за костюма.

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