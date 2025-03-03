Чому насправді Адам Сендлер прийшов на "Оскар" в шортах і чи є у його вчинку зв'язок з Україною?

Актор Адам Сендлер розіграв на "Оскарі" провокаційну сценку. Після скандалу в Білому домі, коли президента України Володимира Зеленського намагалися дискредитувати питанням про костюм, зірка фільмів "Загадкового вбивства" та "Астронавта" з'явився на церемонії у шортах.

Що це значить і чи дійсно у витівці Сендлера були натяки на сварку в Овальному кабінеті, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Адам Сендлер на "Оскарі" - що зробив актор

Так, актор прийшов на церемонію у провокаційному вбранні. Попри дрескод, в якому йдеться про "black tie" (умови якого - костюм та краватка), Сендлер приміряв максимально віддалений від події "лук".

Адам обрав блакитне худі, спортивні шорти та кросівки. Також він натягнув на голову капюшон, а з-під "толстовки" виглядала кольорова футболка.

Звісно, це привернуло увагу як глядачів, так і ведучого "Оскару" - коміка Конана О'браєна. Він просто зі сцени звернувся до Сендлера й жартома зазначив, що актор "гарно вдягнений".

Між Адамом та Конаном було розіграно сценку. Вони жартували й обговорювали порушення дрес-коду. Ведучий навіть сказав, що Сендлер схожий на хлопця, який грає у відеопокер.

Адам зазначив, що він задоволений власним образом, адже виглядає, як "хороша людина". До того ж, заявив актор, йому нецікава тема одягу, а тому він може носити, все що заманеться.

Що значить вчинок Сендлера

Це вже не вперше, коли Адам публічно "бойкотує" дрес-коди та правила. У 2023 році він з'явився у тому ж худі на інтерв'ю, також актор декілька разів приходив на публічні заходи без класичного костюма. За словами Сендлера, у піджаку та краватці йому максимально некомфортно.

Втім, цього року його витівка нагадала багатьом ситуацію в Білому домі, коли Зеленський був вимушений пояснювати, чому не вдягнув костюм на зустріч з Трампом.

І блогер Женя Білозеров зробив огляд на сценку з Сендлером, аби порівняти її з подіями в Овальному кабінеті. Він помітив чимало схожих моментів та приховані сенси.

"Це було очевидною відсилкою на розмову Зеленського і Трампа, де президент США сказав, що Зеленський не маж певних карт в руках у перемовинах з Росією. Костюм Адама також відсилає до конфлікту президентів", - заявив блогер.

"Кульмінацією став момент, коли Адам Сендлер обійняв Тімоте Шаломе, який був у жовтому костюмі. Тим самим з одягу утворили прапор України", - додав він.

Втім, чи дійсно Сендлер хотів нагадати про сварку президентів США й України, або ж підтримати Зеленського - поки що невідомо.

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