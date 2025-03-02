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Сварку Трампа з Зеленським спародіювали у США. Це відео "розриває" мережу

Неділя 02 березня 2025 12:21
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Сварку Трампа з Зеленським спародіювали у США. Це відео "розриває" мережу Пародія на сварку Трампа й Зеленського (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Нещодавня сварка Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, яка відбувалася у Білому домі, досі залишається однією з найбільш обговорюваних тем. І нині розмова президентів США та України отримала пародію.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), розмову в Овальному кабінеті висміяли на американському ТБ - на шоу "Saturday Night Live".

Пародія на сварку Трампа і Зеленського

Так, гумористи вирішили показати, якою вони побачили розмову президентів. А ще в кадрі опинився Ілон Маск, який останнім часом робить чимало заяв про війну, Україну та політичну ситуацію у світі.

Артист в образі Трампа сказав на початку "розмови" про "пастку" й про плани американських політиків "атакувати" Зеленського докорами й закидами.
Сварку Трампа з Зеленським спародіювали у США. Це відео &quot;розриває&quot; мережу
Пародія на Трампа (скріншот)

"Вітаємо президента Зеленського у цій неймовірній пастці, це буде велика й прекрасна пастка. І ми плануємо атакувати його дуже скоро без якоїсь причини", - сказав "Трамп".

Коміки висміяли й віцепрезидента Джея Ді Венса. Під час реальної розмови він критикував Зеленського та робив гучні заяви. Гумористи ж показали, як вони побачили його крізь призму сатири.

"Я був в Україні! Через Google-карти", - сказав комік в образі Венса.

Реакція мережі

Усього за декілька годин відео зібрало понад мільйон переглядів. Пародія "розриває" мережу й вже отримала чимало схвальних коментарів. Юзери, зокрема з України, дякують американцям за підтримку.

  • "Привіт з України! Це так смішно деталізовано (хоча сама прес-конференція була дуже темним днем ​​для моєї країни). Пародія на Маска абсолютно геніальна"
  • "Це було менш хаотично та збентежено, ніж в реальності"
  • "Як українець, я хочу сказати вам величезне дякую за те, що ви не залишилися осторонь і поділилися правдою в комедії. Дивитися було і сумно, і смішно. Я хочу подякувати всім американцям, які підтримують нас у цей важкий час. Це означає для нас світ. Ми це бачимо і цінуємо"
  • "Сумно, що те, що відбувається насправді, набагато абсурдніше і смішніше, ніж будь-який комедійний етюд. Це навіть не перебільшення"
  • "Зеленський - людина без костюма, а Трамп - костюм без людини".

Що сталося під час зустрічі Зеленського з Трампом

28 лютого, коли президент України прибув у Білий дім з офіційним візитом, Венс та Трамп почали його критикувати. Все почалося з того, що журналіст питав, чому Зеленський прийшов в Овальний кабінет не в костюмі.

А потім Трамп сказав, що Україна нібито "мало дякує" США та мусить підписати мирну з РФ.

А на питання Зеленського про те, якими будуть гарантії безпеки, президент США казав, що у нашої країни "немає сильних карт". На це Зеленський відповів, що він приїхав у Білий дім не для того, аби "грати в карти".

"Ви не маєте права диктувати нам те, що ми будемо відчувати. Ми на межі третьої світової, але ви не поважаєте США", - казав Трамп.

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