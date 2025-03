Сварка Зеленського та Трампа. Зірки Голлівуду публічно підтримали Україну: "Ганебні події"

Алісса Мілано

Зірка серіалу "Всі жінки - відьми" активно коментувала події в Овальному кабінеті. Акторка обурилася тим, що розмова Трампа з Зеленським закінчилася саме так, а також публічно підтримала Україну.

"Навіть не знаю, що сказати. Народе України - бачу тебе і відчуваю твій біль. Благаю всіх співчутливих громадських діячів, мільярдерів, обранців, всіх лідерів та людей світу, які вірять в демократію, допоможіть нам. Боротьба проти цього режиму і проти фашизму залежить від вас усіх", - написала у своєму дописі Мілано.

Еліс Еванс

Акторка, зірка фільмів "102 далматинці", "Чорний шар" та інших, прокоментувала допис Мілано. Вона доєдналася до слів Алісси та теж підтримала Україну.

"О, Алісса... Що я щойно дивилася. Обличчя Зеленського під час всього цього змусило мене плакати. Я навіть не можу зрозуміти, що вони зробили. Україно, ми тебе любимо", - написала вона.

Коментар Еванс (скріншот)

Мама Біллі Айліш

Акторка та співачка Меггі Берд також підтримала Україну. Мама Біллі Айліш запостила фото Зеленського, на якому був напис "Герой".

"Підтримуємо Президента Зеленського та народу України!" - написала вона.



Допис Меггі Берд (скріншот)

Кетрін Винник

Зірка "Вікінгів" також не стала мовчати щодо сварки в Білому домі. Вона опублікувала прапор України й закликала продовжувати підтримувати нашу країну.



Допис Винник (скріншот)

Лієв Шрайбер та Джейсон Кон

Актор, який грав у багатьох фільмах, серед яких "Люди Ікс: Росомаха" та трилогія "Крик", підтримав Україну у спільному дописі, який було створено разом з режисером Джейсоном Коном.

"Ніколи не переставав підтримувати Україну, але після абсолютно ганебних подій в Овальному кабінеті це треба повторювати знову і знову", - йдеться в дописі, автором якого став Кон.

Допис Кона та Шрайбера (скріншот)

Педро Паскаль

Зірка "Last of Us" висловив підтримку та зазначив, що "Мужність має ім'я". Ці слова він залишив поруч з мапою нашої країни.

Паскаль підтримав Україну (скріншот)

Також він опублікував фото Зеленського. Поруч з кадрами, на яких зображено президента України, актор залишив хештег "Лідер"

Педро Паскаль висловився про Зеленського (скріншот)

"Залишайся на правильній стороні історії", - також написав актор.

Паскаль висловився про Україну (скріншот)

Також Україну підтримали:

Акторка Елізабет Бенкс, яка запостила прапор нашої країни.

Допис Бенкс (скріншот)

Зірка "Йеллоустоуна" Пайпер Перабо запостила чорне зображення, на якому було написано: "Слава Україні".

Допис Перабо (скріншот)

Бен Стіллер на своїй сторінці в X (Twitter) був небагатослівним, але опублікував емодзі з прапором України.

Реакція Стіллера (скріншот)

Джоан Роулінг зробила чимало репостів дописів європейських лідерів, які висловилися про Україну.



Роулінг відреагувала на сварку Зеленського та Трампа (скріншот)

Суперечка в Білому домі - що відомо

28 лютого Зеленський прибув в Білий дім, де зустрівся з Трампом. Між ними почалася суперечка, яка виявилася достатньо емоційною.

Після цього Зеленський залишив Білий дім. А Трамп заявив, що вимагає, щоб Україна пішла на мирну угоду з Росією. Згодом президент України дав велике інтерв'ю Fox News, в якому висловився про всі угоди та сварку з президентом США.

