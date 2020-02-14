В Виннице патрульные сняли с моста беременную: впечатляющее видео

В Виннице полиция спасла беременную (Коллаж РБК-Украина)

В Виннице полицейские спасли беременную женщину от самоубийства

В Виннице патрульные полицейские спасли с моста беременную женщину, которая хотела покончить жизнь самоубийством. За помощью к копам обратились неравнодушные прохожие, которые заметили женщину, стоящую за парапетом.

Как рассказали патрульные роты ТОР, звонок с информацией о чрезвычайной ситуации поступил в четверг, 13 февраля, около половины шестого вечера. Водители, которые двигались по автодороге М-21, заметили женщину на мосту, которая уже перелезла через ограждение и явно готовилась спрыгнуть вниз.

Патрульные тактико-оперативного реагирования быстро прибыли на место происшествия и попытались завязать диалог с женщиной. Им помогали прохожие. Женщина сначала никого не хотела слушать, но после переговоров патрульным удалось к ней приблизиться и перетянуть через ограждение в безопасное место. Женщина кричала и сопротивлялась.

Выяснилось, что 33-летняя женщина ждет ребенка. Причины своего жуткого намерения она объяснить патрульным не захотела. Для нее вызвали скорую медицинскую помощь.

В машине медиков женщина начала приходить в себя и даже поблагодарила патрульных и неравнодушных прохожих за то, что не дали ей совершить самый жуткий поступок в своей жизни.

Полицейские засняли на видео спасение молодой женщины и разместили его на странице в Facebook.

Патрульные полицейские в Виннице спасли молодую беременную женщину, которая хотела прыгнуть с моста