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У Вінниці патрульні зняли з мосту вагітну: вражаюче відео

STYLERЖиття    14.02.2020 - 09:41
У Вінниці патрульні зняли з мосту вагітну: вражаюче відео
У Вінниці поліція врятувала вагітну (Колаж РБК-Україна)

У Вінниці поліцейські врятували вагітну жінку від самогубства

У Вінниці патрульні поліціянти врятували з мосту вагітну жінку, яка хотіла покінчити життя самогубством. За допомогою до копів звернулися небайдужі перехожі, які помітили жінку, яка стояла за парапетом.

Як розповіли патрульні роти ТОР, дзвінок з інформацією про надзвичайну ситуацію поступив у четвер, 13 лютого, близько половини шостого вечора. Водії, які рухались по автодорозі М-21, помітили жінку на мосту, яка вже перелізла через огорожу і явно готувалася зістрибнути вниз.

Патрульні тактико-оперативного реагування швидко прибули на місце події та спробували зав'язати діалог з жінкою. Їм допомагали перехожі. Жінка спочатку нікого не хотіла слухати, але після переговорів патрульним вдалося до неї наблизитися і перетягнути через огорожу в безпечне місце. Жінка кричала і пручалася.

З'ясувалося, що 33-річна жінка чекає дитину. Причини свого жахливого наміру вона пояснити патрульним не захотіла. Для неї викликали швидку медичну допомогу.

В машині медиків жінка почала приходити до тями та навіть подякувала патрульним і небайдужим перехожим за те, що не дали їй зробити страшний вчинок у своєму житті.

Поліцейські зняли на відео порятунок молодої жінки та розмістили його на сторінці в Facebook.

Патрульні поліцейські у Вінниці врятували молоду вагітну жінку, яка хотіла стрибнути з мосту

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