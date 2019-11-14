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В Виннице "копы" спасли мальчика, который не дышал: впечатляющее видео

STYLERЖизнь    14.11.2019 - 19:21
В Виннице "копы" спасли мальчика, который не дышал: впечатляющее видео
Полиция в Виннице помогла спасти маленького мальчика (фото: коллаж РБК-Украина)

Полиция в Виннице сопроводила автомобиль с маленьким мальчиком до больницы

В Виннице патрульные сопроводили в больницу автомобиль, в котором находился маленький мальчик, у которого были проблемы с дыханием. Об этом сообщает полиция Винницкой области на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел вечером 9 ноября. Полицейские остановили очередного нарушителя на улице Соборной, который проехал дорожный знак. В этот момент к патрульным подъехал автомобиль, водитель которого попросил полицейских сопроводить его в больницу, потому что в салоне находился ребенок, который не дышит.

Полиция в Виннице помогла спасти маленького мальчика (видео: facebook.com/vinnytsiapolice)

Патрульные сразу же сели в машину и начали сопровождать автомобиль в областную детскую клиническую больницу. Всю дорогу полицейские кричали водителям в громкоговоритель, чтобы те предоставляли преимущество в движении, однако не все водители реагировали на это.

Но полицейским удалось сопроводить авто в больницу за 4 минуты и врачи успели оказать мальчику всю необходимую помощь.

"Мы не знаем, в каком сейчас состоянии мальчик, но искренне желаем ему скорейшего выздоровления!" – сообщили в полиции.

Также правоохранители призвали водителей с пониманием относиться к спецтранспорту и предоставлять ему дорогу, когда это крайне необходимо. От этого может завесить чья-то жизнь.

Напомним, что в Ровно бывший полковник милиции избил патрульного, который остановил его автомобиль. В Range Rover находился 27-летний водитель и трое пассажиров. У всех у них были признаки алкогольного опьянения.

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