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Не мог перенести разлуку с женой: мужчина хотел выпрыгнуть с крыши с дочерью

STYLERЖизнь    08.01.2020 - 22:22
Не мог перенести разлуку с женой: мужчина хотел выпрыгнуть с крыши с дочерью
В Броварах мужчина хотел совершить суицид с ребенком (Коллаж РБК-Украина)

Полицейские обнаружили мужчину на крыше вместе с четырехлетней дочкой

В Броварах Киевской области мужчина, который недавно потерял любимую, устроил переполох для полиции и местных жителей. Детали происшествия сообщили на странице Полиции Киевской области в Facebook.

В Броварах Киевской области жители заметили мужчину с ребенком на руках на крыше двухэтажного дома. На место происшествия немедленно вызвали патрульную полицию и скорую медицинскую помощь.

После переговоров мужчина согласился передать полицейским свою четырехлетнюю дочь, но сам уйти с крыши отказывался. Мужчина хотел покончить жизнь самоубийством, так как не мог справится с потерей своей любимой женщины.

"Правоохранители уговорили отца отдать им ребенка. Мужчина согласился, однако сам остался на крыше с намерением покончить жизнь суицидом. Пока ехали сотрудники ГСЧС, полицейские не теряли времени и вели переговоры с молодым человеком", - рассказали в полиции.

Спасатели, которые приехали на место происшествия, сняли мужчину с крыши. Его вместе с дочкой доставили в местную больницу.

"Как стало известно, мужчина намеревался покончить с собой, поскольку его жена недавно умерла", - объяснили в полиции и добавили, что с пострадавшим на данный момент работают психологи.

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Новости Украины суицидсамоубийствоспасатели
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