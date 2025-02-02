Виконайте ці 8 вправ, щоб моментально перевірити своє тіло на силу та міцність

Фізична активність є невід’ємною частиною здорового способу життя. Перевірити свою силу можна за допомогою простих вправ, які можна навіть виконувати вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Кожна вправа спрямована на різні м'язи. Оволодіння ними забезпечує кращу продуктивність, стійкість до травм і загальну функціональну форму.

Ці 5 вправ - це не просто перевірка сили, вони є золотим стандартом для створення непохитної основи. Ваше тіло у чудовій формі, якщо ви можете виконувати ці вправи в ідеальній формі та з великими навантаженнями.

Присідання зі штангою

Вправа залучає квадрицепси, підколінні сухожилля, сідниці та прес, максимізуючи виробництво енергії та гіпертрофію м’язів, посилюючи здатність тіла нарощувати силу та розмір.

Візьміть штангу, щоб руки були розміщені на ширині плечей. Підійміть її та розташуйте на рівні плечей.

Розставте ноги на ширині стегон у сильній стійкій стійкі. З ігніть коліна та опустіться в присідання, намагаючись зігнути коліна щонайменше на 90 градусів.

Присідання зі штангою (фото: eatthis.com)

Станова тяга

Станова тяга націлена на сідничні м’язи та підколінні сухожилля і вважається однією з найбільш функціональних вправ, які можна виконувати в тренажерному залі.

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей та візьміть штангу. В станьте прямо та присядьте разом зі штангою.

Виконайте 4-6 підходів по 3-5 повторень.

Станова тяга (фото: eatthis.com)

Бічні випади

Бічні випади розвивають силу в кількох площинах руху, покращують баланс і атлетизм. Цей рух зміцнює сідниці та квадрицепси, одночасно підвищуючи рухливість.

Встаньте прямо, ноги поставте разом. Зробіть крок вбік, опускаючись у випад, тримаючи протилежну ногу прямою. Повторіть з іншого боку.

Бічні випади (фото: eatthis.com)

Болгарські спліт-присідання

Присідання створюють високу активацію м’язів квадрицепсів і сідниць, одночасно зменшуючи навантаження на хребет.

Поставте ліву ногу на лавку позаду, переконавшись, що коліно задньої частини вирівняно під стегном. П равою ногою станьте вперед у випад.

Контрольованим рухом опустіть заднє коліно майже до землі. Після цього підійміться та виконайте 10 таких повторень на кожну ногу.

Болгарські спліт-присідання (фото: eatthis.com)

Жим ногами

Жим ногами дозволяє тренувати ноги зі зниженим навантаженням на хребет.

Сядьте на тренажер для жиму ногами, щільно притиснувшись спиною до крісла, а ноги розставте на ширині плечей. В итягніть ноги, злегка зігнувши коліна. Повільно о пускайте платформу, поки ваші коліна не досягнуть кута 90 градусів.

Після цього поверніться у вихідне положення та зробіть таких 8-12 повторень.