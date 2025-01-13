Тренер назвала 3 міфи про фітнес, які шкодять організму

Фітнес з кожним днем ​​стає все популярнішим та допомагає усім охочим скинути зайву вагу в короткі терміни і підтягнути тіло. Однак, навколо таких тренувань виникло багато міфі, у які не варто вірити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Список міфів

Фітнес-інструктор Керолайн Ідінс розповіла, що о дин із найбільших міфів щодо силових тренувань полягає в тому, що так ви збільшите свої м'язи і особливо для багатьох жінок це головна причина, чому вони бояться це спробувати.

Це хибне уявлення часто є причиною того, що силові тренування ігноруються, а довгострокові переваги для здоров’я, такі як захист кісткової тканини, покращення постави, психічного здоров’я та профілактика травми набагато важливіші.

Інші помилкові уявлення, в які не варто вірити:

Вправи, які націлені лише на певні зони (наприклад, для преса) не є гарною ідеєю. Тіло працює як єдине ціле, а втрата жиру та набір м’язів відбувається рівномірно по всьому тілу завдяки поєднанню збалансованої дієти та постійних фізичних вправ

Вправи в неправильне харчування не дадуть результату. Усе має бути збалансовано, щоб отримати результати. Фізичні вправи мають вирішальне значення для гарного загального здоров’я, але неправильне харчування також вплине на прогрес, рівень енергії та самопочуття

Чим більше ви тренуєтесь, тим краще будете почуватись - це помилка. Перетренування призведе до втоми та підвищеного ризику травм. Відпочинок і відновлення є важливими компонентами збалансованого фітнесу

Що найважливіше у фітнесі

Важливо пам'ятати, що будь-який рух має значення, тому якщо ви можете займатися 10 хвилин до і після роботи або під час обідньої перерви, це також принесе користь.

Пам’ятайте, що ходьба - це найбільш недооцінена фізична вправа, а перебування на природі має цілу купу переваг як психічного, так і фізичного здоров'я.

Найважче у фітнес-індустрії - це розпочати щось робити і знайти свою ціль. Експерт радить більше зосереджуватися на своїй силі, ніж на вазі.

Завдяки регулярним тренуванням і правильному збалансованому харчуванню ви побачите результати в усіх сферах.

Щоб подбати про своє тіло надовго, фітнес-інструктор із 20-річним стажем радить виконувати функціональні вправи, які опрацьовують декілька груп м’язів одночасно.

Поряд із фізичними вправами варто забезпечити своє тіло потрібними поживними речовинами. Білок особливо є ключовим, як і основні вітаміни та мінерали в нашому раціоні, які потрібні для оптимального здоров'я.

Тренування з резистивними стрічками - це ще один чудовий спосіб тренування, який ідеально підходить для збільшення м’язів і сили, водночас легко впливаючи на суглоби.

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Потренуватись прямо у домі - це не тільки зручно, а й підвищує впевненість та ефективність тренування. Це особливо актуально для тих, у кого щільний графік і немає часу, щоб вирватись у спортзал.

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