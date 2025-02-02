Выполните эти 8 упражнений, чтобы моментально проверить свое тело на силу и прочность

Физическая активность является неотъемлемой частью здорового образа жизни. Проверить свою силу можно с помощью простых упражнений, которые можно даже выполнять дома.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Каждое упражнение направлено на разные мышцы. Овладение ими обеспечивает лучшую производительность, устойчивость к травмам и общую функциональную форму.

Эти 5 упражнений - это не просто проверка силы, они являются золотым стандартом для создания непоколебимой основы. Ваше тело в отличной форме, если вы можете выполнять эти упражнения в идеальной форме и с большими нагрузками.

Приседания со штангой

Упражнение задействует квадрицепсы, подколенные сухожилия, ягодицы и пресс, максимизируя производство энергии и гипертрофию мышц, усиливая способность тела наращивать силу и размер.

Возьмите штангу, чтобы руки были размещены на ширине плеч. Поднимите ее и расположите на уровне плеч.

Расставьте ноги на ширине бедер в сильной устойчивой стойке. Согните колени и опуститесь в приседания, стараясь согнуть колени минимум на 90 градусов.

Приседания со штангой (фото: eatthis.com)

Становая тяга

Становая тяга нацелена на ягодичные мышцы и подколенные сухожилия и считается одним из самых функциональных упражнений, которые можно выполнять в тренажерном зале.

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч и возьмите штангу. Встаньте прямо и присядьте вместе со штангой.

Выполните 4-6 подходов по 3-5 повторений.

Становая тяга (фото: eatthis.com)

Боковые выпады

Боковые выпады развивают силу в нескольких плоскостях движения, улучшают баланс и атлетизм. Это движение укрепляет ягодицы и квадрицепсы, одновременно повышая подвижность.

Встаньте прямо, ноги поставьте вместе. Сделайте шаг в сторону, опускаясь в выпад, держа противоположную ногу прямой. Повторите с другой стороны.

Боковые выпады (фото: eatthis.com)

Болгарские сплит-приседания

Приседания создают высокую активацию мышц квадрицепсов и ягодиц, одновременно уменьшая нагрузку на позвоночник.

Поставьте левую ногу на скамейку сзади, убедившись, что колено задней части выровнено под бедром. Правой ногой станьте вперед в выпад.

Контролируемым движением опустите заднее колено почти до земли. После этого поднимитесь и выполните 10 таких повторений на каждую ногу.

Болгарские сплит-приседания (фото: eatthis.com)

Жим ногами

Жим ногами позволяет тренировать ноги с пониженной нагрузкой на позвоночник.

Сядьте на тренажер для жима ногами, плотно прижавшись спиной к креслу, а ноги расставьте на ширине плеч. Вытяните ноги, слегка согнув колени. Медленно опускайте платформу, пока ваши колени не достигнут угла 90 градусов.

После этого вернитесь в исходное положение и сделайте таких 8-12 повторений.