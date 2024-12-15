Відомий співак пригадав, про що його попросив Волошин задовго до втечі з України

Так, у розмові співак поділився неоднозначними думками про цю ситуацію та згадав про розмову з Волошиним, яка відбулася задовго до його виїзду бізнесмена з України.

"Я не берусь критикувати, чи правильно він зробив, тому що, насправді, таких, як він, достатньо багато - тих, хто виїхав. Якщо брати конкретно його випадок, то треба розбирати дуже багато нюансів, і на це потрібен час", - зазначив ХАС.

"Ми живемо у настільки несправедливий час, що брати одну історію - це вже несправедливо", - додав він.

ХАС (фото: instagram.com/khassan_nazar)

Виконавець також зауважив, що таких прикладів є чимало. Він навів імена інших відомих персон.

"Наприклад, зараз ми спілкуємося про Сашу Волошина, а він у сторіс катається разом з Дімою Євтушенко. Але чомусь про нього ми не говоримо. Або, наприклад, є Влад Яма, Винник, Потап. І є ті, кому взагалі плювати на Україну", - висловився ХАС.

Попри це, співак не відмовився від спілкування з Волошиним і навіть привітав його з днем народження.

ХАС та Олександр Волошин (пресслужба артиста)

“Я знаю, як він допомагав. У момент спілкування з ним я був причетним до цього. При нашому першому знайомстві він запитав у мене, чи є у мене таємний Telegram-канал, де я сам собі звітуюсь і допомагаю Збройним силам. Я здивувався і спитав: “Саш, а навіщо це?”. А він відповів: “Бо я знаю, що колись за мною прийдуть. І ти зроби так. Бо якщо за мною прийдуть, то за твій гострий язик за тобою точно прийдуть”, - пригадав артист.

ХАС підкреслив, що ставлення до блогера, з яким він рік тому випустив спільний трек, у людей залишається дуже неоднозначним.

"Є маса військових, батьків хворих дітей з Охматдиту, які особисто подякували йому за допомогу. І водночас є люди, які називають його га*доном", - прокоментував репер.

ХАС та Олександр Волошин (пресслужба артиста)

Скандал Волошина з грошами на "Охматдит"

Олександр опинився в центрі скандалу після обстрілу Києва російськими військами 8 липня 2024 року.

У той день ракети РФ влучили в дитячу лікарню "Охматдит" у столиці. Постраждали також інші медичні установи та об'єкти цивільної інфраструктури. Крім Києва, атаки відбулися в Дніпрі, Кривому Розі та Покровську. На тлі цих трагічних подій кілька українських блогерів висловили думки про можливість переговорів з агресором.

Зокрема, Волошин заявив, що Україна "не вивозить війну" і тому варто "грати на їхніх умовах". Незабаром після цього він оголосив збір коштів на допомогу постраждалим від атаки на "Охматдит". Проте після хвилі критики та звинувачень блогер закрив свій акаунт в Instagram, який мав понад мільйон підписників, посилаючись на погрози.

Олександр Волошин (скріншот з відео)

Зібравши понад 5 мільйонів гривень, Волошин несподівано заявив, що не направлятиме кошти до "Охматдиту", а надасть фінансову допомогу окремим родинам.

Ця заява викликала ще більший резонанс у суспільстві. Бізнесмена звинуватили у привласненні коштів, але він вийшов на зв'язок із підписниками, пояснивши, як саме були використані зібрані гроші.

Вже через деякий час Олександр заявив, що виїхав за кордон, бо перетворився на "ворога країни".

Олександр Волошин (скріншот з відео)

Де зараз Волошин

Після втечі з України колишній чоловік співачки Анни Трінчер спочатку зупинився в Польщі, потім вирушив до Іспанії, де планував будувати бізнес, але зиму вирішив провести на Балі. Там він нещодавно придбав вілуу.

Днями ЗМІ поширили інформацію про нібито "трагічну загибель блогера у Таїланді". Буцімто Олександр, будучи на підпитку, пішов плавати в океан, але "його рештки з'їла акула".

Згодом Волошин відреагував на фейкову новину.