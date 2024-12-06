Український репер пояснив, чому йому шкода Потапа, якого він називав "барселонською ТрО"

Український репер та радіоведучий Назар Хасан, більш відомий як ХАС, пояснив, чому змінив думку про свого колегу-втікача Потапа, якого раніше публічно критикував.

Зі слів знаменитості, він почав розуміти, що те, що він засуджує або зневажає в інших людях чи їхніх діях, згодом може трапитися з ним самим.

"Немає на сьогоднішній день особистостей, яких я зневажаю. Є їхні вчинки, які я зневажаю, які мені не близькі, які я не розумію. Я зробив помилку, що я критикував Потапа… В один момент я побачив якесь відео, і він якось так, у доброму сенсі цього слова, нікчемно виглядав… Затупив він, наробив хе*ні. Я собі подумав: “А цікаво, як йому зараз?". Я сів і зрозумів: "Кожен з нас може затупити, зробити хє*ню і грати на два фронти, думати що так буде завжди. Ми просто грішний планктон Я ніколи не думав про те а про що він думає Як йому", - поділився ХАС.

ХАС (фото: instagram.com/khassan_nazar)

У цей момент, каже ХАС, він зрозумів, що продовжує зневажати вчинки Потапа, однак у нього тепер нема до нього жодного зневажливого ставлення як до особистості. Реперу стало шкода Олексія.

Після цього Суханов поцікавився в артиста, чи не побоюється він того, що після цих слів його звинуватять у намаганні «відбілити» репутацію Потапа.

“Його х*р відбілиш. Це відповідальність глядачів. Це якщо повернеться Потап і знову стане тим Потапом, який був до того, буде біда наших глядачів. Вони такі тупорилі і зробили так, що вони дозволили це. Ми про різні речі говоримо", - сказав артист.

Як ХАС посварився з Потапом

Одного разу Потапа запросили на радіоефір, а він назвав одного із ведучих програми "м*даком". Коли мікрофони та камери вимкнули, ХАС, як розповів він сам, вирішив поговорити з Олексієм Потапенком про його "хамовиту" поведінку.

За словам Хасана, репер після цієї розмови на нього образився.

"Я сказав, що якби до мене додому такий гість прийшов, то там словами не закінчилося б. Тому що ти не маєш права в гостях поводитися ось так. Ким би ти не був... Тому що ми всі з плоті і крові, і той, хто думає, що він зірка, хай собі так думає, бо зірка - то є скупчення газів", - розповідав виконавець.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

"Нічого не дає тобі права ставитись до людей, як до непотребу. Чому він може назвати людину мудаком, а я не маю права сказати так? Чому він не боїться, а я маю боятися? Тому що він знімав штани у Москві, а я ні? Які в нього є досягнення, які можуть дозволити йому образити людину?", - емоційно висловився він.

Після початку повномасштабного вторгнення ХАС різко назвав колегу "барселонською теробороною" та "придурком зі своєю дівчинкою", натякаючи, вочевидь, на Каменських.

"Вони змахалися за кордон. Про що говорити? Поки тут молодняк почав щось робити, щось творити, ті думали, що пересидять два-три тижні, максимум місяць, і все пройде. А не пройшло", - говорив Назар.