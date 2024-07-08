Під удар РФ потрапила дитяча лікарня "Охматдит" у Києві: фото наслідків
У Києві під час російського обстрілу 8 липня пошкоджено житлові будинки та дитячу лікарню Охматдит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМВА.
"В Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охматдит, є руйнування", - йдеться в повідомленні.
Президент Володимир Зеленський в Telegram оприлюднив фото наслідків удару по дитячій лікарні в Києві.
"Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня", - написав він.
Заленський написав, що усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей.
"І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку", - додав президент.
Нагадаємо, російські війська 8 липня вдруге за день обстріляли Київ. Попередньо відомо про п'ятьох загиблих. Інформація уточнюється. Масштабна повітряна тривога пролунала близько о 09:50. Тоді ж Повітряні сили заявили про загрозу застосування ворогом балістики.