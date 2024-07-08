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Під удар РФ потрапила дитяча лікарня "Охматдит" у Києві: фото наслідків

Україна, Понеділок 08 липня 2024 11:32
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Під удар РФ потрапила дитяча лікарня "Охматдит" у Києві: фото наслідків Фото: наслідки удару росіян (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Олександр Білоус

У Києві під час російського обстрілу 8 липня пошкоджено житлові будинки та дитячу лікарню Охматдит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМВА.

"В Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охматдит, є руйнування", - йдеться в повідомленні.

Президент Володимир Зеленський в Telegram оприлюднив фото наслідків удару по дитячій лікарні в Києві.

Під удар РФ потрапила дитяча лікарня &quot;Охматдит&quot; у Києві: фото наслідків

"Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня", - написав він.

Заленський написав, що усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей.

"І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку", - додав президент.

Нагадаємо, російські війська 8 липня вдруге за день обстріляли Київ. Попередньо відомо про п'ятьох загиблих. Інформація уточнюється. Масштабна повітряна тривога пролунала близько о 09:50. Тоді ж Повітряні сили заявили про загрозу застосування ворогом балістики.

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