Зʼїла акула. У мережі "поховали" блогера Волошина, який втік на Балі

У мережі стала ширитися новина про "трагічну загибель" Олександра Волошина в Таїланді. Однак блогер швидко розвіяв цей фейк, записавши відеозвернення до своїх підписників і спростувавши неправдиву інформацію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бізнесмена.

На одному з YouTube-каналів було опубліковано відео, де описуються вигадані деталі "трагічної загибелі" Олександра Волошина.

У сюжеті йдеться, що блогер разом із компанією відпочивав на узбережжі моря, де нібито вживав алкоголь і "інші речовини". За сценарієм відео, о другій ночі Олександр начебто побіг у напрямку океану, стрибнув у воду, де "його залишки з’їла акула".

Волошин відреагував на цей абсурд, поділившись уривком ролика в Instagram-сторіс.

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Невдовзі підприємець записав звернення до своїх підписників, висловивши здивування через поширення такої фейкової новини.

Він також зазначив, наскільки абсурдно, що хтось може вірити в подібну вигадку. У своєму повідомленні блогер закликав ЗМІ ретельно перевіряти факти перед тим, як публікувати подібну інформацію.

"Я живий. Шановні ЗМІ, перш ніж публікувати таку маячню, перевіряйте інформацію", - написав екс-чоловік співачки Анни Трінчер.

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Що відомо про втечу Волошина з України

У серпні цього року Олександр оголосив про те, що він виїхав з України. Після втечі він записав суперечливе відео "Хто зрадник", яке виклав на YouTube. У ролику бізнесмен намагався виправдати свою втечу, покладаючи провину на "систему", яка, за його словами, існує в Україні. Він заявив, що повернеться лише тоді, коли в країні відбудуться кардинальні зміни.

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Згодом журналістка Раміна Есхакзай провела власне розслідування та з'ясувала, що блогер нелегально залишив Україну 31 липня.

За зібраною інформацією, він перетнув кордон під виглядом водія мікроавтобуса. Раміна передала всі докази в поліцію та зазначила, що через цей інцидент Волошин може опинитися у міжнародному розшуку.

Зазначимо, що бізнесмен наразі перебуває в Японії, хоча нещодавно він придбав віллу на Балі, де, за його словами, планує жити.