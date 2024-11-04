ua en ru
Пн, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Блогер-втікач Волошин купив віллу на Балі: в мережі показали фото

Понеділок 04 листопада 2024 20:35
UA EN RU
Блогер-втікач Волошин купив віллу на Балі: в мережі показали фото Олександр Волошин (скриншот)
Автор: Любов Блажко

Блогер Олександр Волошин, який кілька місяців тому втік з України, похвалився покупкою нерухомості на Балі. Так, він зазначив, що став власником вілли, і у соцмережах вже встиг похвалитися вагомою обновкою.

Що відомо з цього приводу, пише РБК Україна (проєкт Styler).

Олександр Волошин купив віллу на Балі

"Як сказала б моя мама: "я і мріяти про таке не могла". Олександр Олегович купив віллу на Балі. А купив я цю віллу не тільки тому, що я мріяв, а й тому, що мріяла моя мама. А я розумію, що це просто ціль, яка коштує ось стільки грошей, і для того, щоб ці гроші заробити, потрібно зробити ось такі й такі дії" - сказав блогер.

Повідомляється, що раніше тут проживала Влада Гармаш, блогерка, яка називає себе "експерткою з продажів в Instagram". Середня вартість такої нерухомості обійдеться власнику у суму близько 120 тисяч доларів.

Блогер-втікач Волошин купив віллу на Балі: в мережі показали фотоБлогер-втікач Волошин купив віллу на Балі: в мережі показали фотоБлогер-втікач Волошин купив віллу на Балі: в мережі показали фотоБлогер-втікач Волошин купив віллу на Балі: в мережі показали фотоБлогер-втікач Волошин купив віллу на Балі: в мережі показали фотоВолошин купив віллу на Балі (скриншоти)

Що відомо про втечу Олександра Волошина

Про виїзд з України він повідомив у серпні, після того, як у мережі стали з'являтися відповідні чутки. Згодом інфлюенсер сам вийшов на зв'язок і повідомив, що вже перебуває за межами рідної країни.

Він заявляв про те, що знаходиться в Іспанії та повідомляв про намір відкривати ФОП, аби будувати життя в новій країні та сплачувати податки там. Зрадником Волошин себе не називав і говорив, що робив і робить чимало для наближення перемоги в рідній Україні.

Олександр також казав, що в його житті склалися певні обставини, які змусили його покинути Україну. Перед цим ЗМІ писали про те, що Волошин продавав нерухомість в Україні, а також перевозив автомобілі за кордон.

Блогер-втікач Волошин купив віллу на Балі: в мережі показали фотоВолошин мешкає за кордоном (Фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Після розлучення Волошин заінтригував словами про стосунки з Трінчер.

Нещодавно також стало відомо, що інший відомий блогер втік з України після "конфлікту" з ТЦК.

Для написання матеріалу були використані джерела: пост з Telegram-каналу Instamania, публікації зі сторінки Олександра в Instagram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Кабмін подав у Раду законопроект про ліквідацію МСЕК
Кабмін подав у Раду законопроект про ліквідацію МСЕК