Известный певец вспомнил, о чем его попросил Волошин задолго до побега из Украины

Так, в разговоре певец поделился неоднозначными мыслями об этой ситуации и вспомнил о разговоре с Волошиным, который состоялся задолго до его выезда бизнесмена из Украины.

"Я не берусь критиковать, правильно ли он сделал, потому что, на самом деле, таких, как он, достаточно много - тех, кто уехал. Если брать конкретно его случай, то надо разбирать очень много нюансов, и на это нужно время", - отметил ХАС.

"Мы живем в настолько несправедливое время, что брать одну историю - это уже несправедливо", - добавил он.

ХАС (фото: instagram.com/khassan_nazar)

Исполнитель также отметил, что таких примеров есть немало. Он привел имена других известных персон.

"Например, сейчас мы общаемся о Саше Волошине, а он в сторис катается вместе с Димой Евтушенко. Но почему-то о нем мы не говорим. Или, например, есть Влад Яма, Винник, Потап. И есть те, кому вообще плевать на Украину", - высказался ХАС.

Несмотря на это, певец не отказался от общения с Волошиным и даже поздравил его с днем рождения.

ХАС и Александр Волошин (пресс-служба артиста)

"Я знаю, как он помогал. В момент общения с ним я был причастен к этому. При нашем первом знакомстве он спросил у меня, есть ли у меня тайный Telegram-канал, где я сам себе отчитываюсь и помогаю Вооруженным силам. Я удивился и спросил: "Саш, а зачем это?". А он ответил: "Потому что я знаю, что когда-то за мной придут. И ты сделай так. Потому что если за мной придут, то за твой острый язык за тобой точно придут", - вспомнил артист.

ХАС подчеркнул, что отношение к блогеру, с которым он год назад выпустил совместный трек, у людей остается очень неоднозначным.

"Есть масса военных, родителей больных детей из Охматдета, которые лично поблагодарили его за помощь. И в то же время есть люди, которые называют его га*доном", - прокомментировал рэпер.

ХАС и Александр Волошин (пресс-служба артиста)

Скандал Волошина с деньгами на "Охматдет"

Александр оказался в центре скандала после обстрела Киева российскими войсками 8 июля 2024 года.

В тот день ракеты РФ попали в детскую больницу "Охматдет" в столице. Пострадали также другие медицинские учреждения и объекты гражданской инфраструктуры. Кроме Киева, атаки произошли в Днепре, Кривом Роге и Покровске. На фоне этих трагических событий несколько украинских блогеров высказали мысли о возможности переговоров с агрессором.

В частности, Волошин заявил, что Украина "не вывозит войну" и поэтому стоит "играть на их условиях". Вскоре после этого он объявил сбор средств в помощь пострадавшим от атаки на "Охматдет". Однако после волны критики и обвинений блогер закрыл свой аккаунт в Instagram, который имел более миллиона подписчиков, ссылаясь на угрозы.

Александр Волошин (скриншот из видео)

Собрав более 5 миллионов гривен, Волошин неожиданно заявил, что не будет направлять средства в "Охматдет", а окажет финансовую помощь отдельным семьям.

Это заявление вызвало еще больший резонанс в обществе. Бизнесмена обвинили в присвоении средств, но он вышел на связь с подписчиками, объяснив, как именно были использованы собранные деньги.

Уже через некоторое время Александр заявил, что уехал за границу, потому что превратился во "врага страны".

Александр Волошин (скриншот из видео)

Где сейчас Волошин

После побега из Украины бывший муж певицы Анны Тринчер сначала остановился в Польше, затем отправился в Испанию, где планировал строить бизнес, но зиму решил провести на Бали. Там он недавно приобрел виллу.

На днях СМИ распространили информацию о якобы "трагической гибели блогера в Таиланде". Якобы Александр, будучи навеселе, пошел плавать в океан, но "его останки съела акула".

Впоследствии Волошин отреагировал на фейковую новость.