Вера Брежнева вспомнила, что она украинка: что произошло

Фото: (.instagram.com/ververa)

Брежнева опубликовала пост по случаю инаугурации Зеленского

Вера Брежнева, которая давно обитает в России, внезапно вспомнила о своей родине. Так, исполнительница призналась, что верит в Украину и хотела бы для нее лучшего. Соответсвующая запись опубликована в Instagram.

Брежнева разместила фото Зеленского и его супруги по случаю инаугурации. "Поздравляем. Надеемся. Верим", - написала певица.

Фото: (.instagram.com/ververa)

Подписчики не смогли пройти мимо и принялись комментировать увиденное. В этот раз пользователи снова разделились на два лагеря: кто-то порадовался и поддержал мнение певицы, а кто-то активно принялся его оспаривать:

Да уж, России такое и не снится. Как жили с этим пластическим чудищем, так и будете жить, пока не умрет.

Рада за Украину. Хотелось бы мира между странами. Хотелось бы, чтобы Путин наконец-то начал думать о своей стране и о народе, уже надоело выживать.

Огромные поздравления всем украинцам из России. От души рад за вас, а ещё завидую белой завистью. Счастья вам всем, друзья.

Чему завидовать? Такой крах в стране, что уже в президенты некого выбрать, кроме актеров театра и кино.

Он особо ничего не изменит!

Откуда столько наивности у наших людей? Сами не меняются, а думают, что один человек все изменит. Булава - не волшебная палочка.

Трудно ему будет...

А я верю в его силу!

Напомним, что Владимир Зеленский ушел из всех проектов "Квартала 95", где он был бессменным режиссером-постановщиком, ведущим и актером. Таким образом, в шоу "Вечерний Квартал", "Лига смеха" и "Рассмеши комика" Зеленского заменили известные украинцам юмористы, а главным актером студии стал Евгений Кошевой.

Мы писали, что у Елены Зеленской, супруги президента Украины, который сегодня, 20 мая, принес присягу на верность украинскому народу во время инаугурации, появился официальный аккаунт в социальной сети Instagram.