Віра Брежнєва згадала, що вона українка: що сталося

Брежнєва опублікувала пост з нагоди інавгурації Зеленського
Віра Брежнєва, яка давно живе в Росії, раптово згадала про свою батьківщину. Так, виконавиця зізналася, що вірить в Україну і хотіла б для неї кращого. Відповідний запис опублікований в Instagram.
Брежнєва розмістила фото Зеленського та його дружини з нагоди інавгурації. "Вітаємо. Сподіваємося. Віримо", - написала співачка.
Фото: (.instagram.com/ververa)
Підписники не змогли пройти повз і почали коментувати побачене. Цього разу користувачі знову розділилися на два табори: хтось порадів і підтримав думку співачки, а хтось активно взявся її оскаржувати:
Нагадаємо, що Володимир Зеленський пішов з усіх проектів "Кварталу 95", де він був незмінним режисером-постановником, ведучим і актором. Таким чином, у шоу "Вечірній Квартал", "Ліга сміху" та "Розсміши коміка" Зеленського замінили відомі українцям гумористи, а головним актором студії став Євген Кошовий.
Ми писали, що у Олени Зеленської, дружини президента України, який сьогодні, 20 травня, приніс присягу на вірність українському народові під час інавгурації, з'явився офіційний аккаунт у соціальній мережі Instagram.