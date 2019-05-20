Віра Брежнєва згадала, що вона українка: що сталося

Фото: (.instagram.com/ververa)

Брежнєва опублікувала пост з нагоди інавгурації Зеленського

Віра Брежнєва, яка давно живе в Росії, раптово згадала про свою батьківщину. Так, виконавиця зізналася, що вірить в Україну і хотіла б для неї кращого. Відповідний запис опублікований в Instagram.

Брежнєва розмістила фото Зеленського та його дружини з нагоди інавгурації. "Вітаємо. Сподіваємося. Віримо", - написала співачка.

Фото: (.instagram.com/ververa)

Підписники не змогли пройти повз і почали коментувати побачене. Цього разу користувачі знову розділилися на два табори: хтось порадів і підтримав думку співачки, а хтось активно взявся її оскаржувати:

Росії таке й не сниться. Як жили з цим пластичним чудовиськом, так і будете жити, поки не помре.

Рада за Україну. Хотілося б миру між країнами. Хотілося б, щоб Путін нарешті почав думати про свою країну і про народ, вже набридло виживати.

Величезні вітання всім українцям з Росії. Від душі радий за вас, а ще заздрю білою заздрістю. Щастя вам всім, друзі.

Чому заздрити? Такий крах в країні, що вже у президенти нема кого обрати, крім акторів театру і кіно.

Він особливо нічого не змінить!

Звідки стільки наївності у наших людей? Самі не змінюються, а думають, що одна людина все змінить. Булава - не чарівна паличка.

Важко йому буде...

А я вірю в його силу!

Нагадаємо, що Володимир Зеленський пішов з усіх проектів "Кварталу 95", де він був незмінним режисером-постановником, ведучим і актором. Таким чином, у шоу "Вечірній Квартал", "Ліга сміху" та "Розсміши коміка" Зеленського замінили відомі українцям гумористи, а головним актором студії став Євген Кошовий.

Ми писали, що у Олени Зеленської, дружини президента України, який сьогодні, 20 травня, приніс присягу на вірність українському народові під час інавгурації, з'явився офіційний аккаунт у соціальній мережі Instagram.