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В "Квартале 95" нашли замену Зеленскому: кто эти люди

STYLERТелешоу    24.04.2019 - 17:38
В "Квартале 95" нашли замену Зеленскому: кто эти люди
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Зеленский передал свои проекты "Вечерний Квартал", "Лига смеха" и "Рассмеши комика" в надежные руки

Владимир Зеленский уйдет из всех проектов "Квартала 95", где он был бессменным режиссером-постановщиком, ведущим и актером. Как стало известно, в шоу "Вечерний Квартал", "Лига смеха" и "Рассмеши комика" Зеленского заменят уже известные украинцам юмористы.

Итак, новым ведущим "Лиги смеха" станет Евгений Кошевой. Интересно, что Евгений также является тренером одной из команд проекта. Но уже с последующих игр (23 и 25 мая в МЦКИ) его место в тренерском кресле займет другой судья. Кто именно - пока неизвестно. Это должны решить участники сборной Кременчуга.

В &quot;Квартале 95&quot; нашли замену Зеленскому: кто эти люди

Евгений Кошевой (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)

Актерский состав "Вечернего Квартала" пополнят Игорь Ласточкин и Юрий Ткач. Кроме того, в новых программах примут участие актеры, ставшие звездами "Лиги смеха", Владимир Шумко и Владимир Мартынец. Постановкой номеров "Вечернего Квартала" вместо Зеленского будут заниматься Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

В &quot;Квартале 95&quot; нашли замену Зеленскому: кто эти люди

Юрий Ткач (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

В &quot;Квартале 95&quot; нашли замену Зеленскому: кто эти люди

Игорь Ласточкин (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

В &quot;Квартале 95&quot; нашли замену Зеленскому: кто эти люди

Владимир Шумко (фото: instagram.com/shumko_v)

В &quot;Квартале 95&quot; нашли замену Зеленскому: кто эти люди

Владимир Мартынец (фото: instagram.com/martynets.v)

В детской версии еще одного мегапопулярного шоу - "Рассмеши комика" - Зеленского заменил Юрий Ткач. Отметим, что съемки с его участием уже состоялись. А вот кто займет место Владимира во взрослой версии программы, станет известно лишь ближе к осени.

Выпуск программы "Рассмеши комика" с Ткачем 

Ранее мы писали о том, кто из "Квартала 95" тоже может уйти в политику вслед за Владимиром Зеленским.

Также мы сделали видеоподборку самых ярких номеров, в которых президент Зеленский высмеивал своих предшественников.

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