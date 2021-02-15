Умер солист Одесской оперы: был одним из лучших басов Украины

Он родился в 1945 году. Его мать была ведущей певицей. В 16 лет профессор консерватории Константин Пигров услышал юного парня, после чего его приняли в музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение.

После учебы Бойко пошел служить в армию, он служил в ансамбле песни и пляски Одесского военного округа. После армии продолжил заниматься вокалом в Одесской консерватории. Он занимался у извечного педагога Ольги Благовидовой.

Анатолий Бойко (фото: facebook.com/OdesaOperaBallet)

С 1972 года Анатолий был солистом Одесского театра оперы и балета. За более чем 40 лет Анатолий Иванович выполнил все ведущие басовые партии: Феррандо ("Трубадур"), Борис ("Борис Годунов"), Иван Хованский ("Хованщина"), Кончак и Галицкий ("Князь Игорь"), и др.

В том же году он стал обладателем первой премии Всесоюзного конкурса вокалистов им. Михаила Глинки. В 1974 году был лауреатом ІІІ премии международного конкурса им. Петра Чайковского. Также был лауреатом ряда других престижных конкурсов.