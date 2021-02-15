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Умер солист Одесской оперы: был одним из лучших басов Украины

Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 15 февраля, в возрасте 75 лет ушел из жизни выдающийся оперный певец, народный артист Украины Анатолий Бойко. Он до последнего продолжал преданно служить искусству, радуя публику своим блестящим талантом.

О смерти Анатолия сообщил Одесский национальный академический театр оперы и балета на своей странице в Facebook.

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Он родился в 1945 году. Его мать была ведущей певицей. В 16 лет профессор консерватории Константин Пигров услышал юного парня, после чего его приняли в музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение.

После учебы Бойко пошел служить в армию, он служил в ансамбле песни и пляски Одесского военного округа. После армии продолжил заниматься вокалом в Одесской консерватории. Он занимался у извечного педагога Ольги Благовидовой.

Анатолий Бойко (фото: facebook.com/OdesaOperaBallet)

С 1972 года Анатолий был солистом Одесского театра оперы и балета. За более чем 40 лет Анатолий Иванович выполнил все ведущие басовые партии: Феррандо ("Трубадур"), Борис ("Борис Годунов"), Иван Хованский ("Хованщина"), Кончак и Галицкий ("Князь Игорь"), и др.

В том же году он стал обладателем первой премии Всесоюзного конкурса вокалистов им. Михаила Глинки. В 1974 году был лауреатом ІІІ премии международного конкурса им. Петра Чайковского. Также был лауреатом ряда других престижных конкурсов.

Напомним, умер легендарный джазовый музыкант Чик Кориа, который был обладателем 23 премий "Грэмми".

Ранее умер звезда шоу "Україна має талант", известный украинский музыкант-цимбалист Петр Сказкив.

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