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Помер соліст Одеської опери: був одним з найкращих басів України

Автор: Роман Мирончук

У понеділок, 15 лютого, у віці 75 років пішов з життя видатний оперний співак, народний артист України Анатолій Бойко. Він до останнього продовжував вірно служити мистецтву, радуючи публіку своїм блискучим талантом.

Про смерть Анатолія повідомив Одеський національний академічний театр опери і балету на своїй сторінці в Facebook.

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Він народився в 1945 році. Його мати була провідною співачкою. У 16 років професор консерваторії Костянтин Пігров почув юного хлопця, після чого його прийняли до музичного училища на диригентсько-хорове відділення.

Після навчання Бойко пішов служити в армію, він служив в ансамблі пісні і танцю Одеського військового округу. Після армії продовжив займатися вокалом в Одеській консерваторії. Він займався в одвічного педагога Ольги Благовидової.

Анатолій Бойко (фото: facebook.com/OdesaOperaBallet)

З 1972 року Анатолій був солістом Одеського театру опери та балету. За більш ніж 40 років Анатолій Іванович виконав всі провідні басові партії: Феррандо ("Трубадур"), Борис ("Борис Годунов"), Іван Хованський ("Хованщина"), Кончак і Галицький ("Князь Ігор"), та ін

У тому ж році він став володарем першої премії Всесоюзного конкурсу вокалістів ім. Михайла Глінки. У 1974 році був лауреатом ІІІ премії міжнародного конкурсу ім. Петра Чайковського. Також був лауреатом низки інших престижних конкурсів.

Нагадаємо, помер легендарний джазовий музикант Чик Коріа, який був володарем 23 премій "Греммі".

Раніше помер зірка шоу "Україна має талант", відомий український музикант-цимбаліст Петро Сказків.

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