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Умер известный украинский поэт: автор культовой прозы "Провинциальный роман-с"

Новина українською → Одесса, Воскресенье 21 марта 2021 19:19
Умер известный украинский поэт: автор культовой прозы "Провинциальный роман-с" В Германии умер украинский поэт и прозаик Ефим Ярошевский (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 21 марта, в Германии скончался известный литературный деятель одесского андеграунда 1970-80-х годов Ефим Ярошевский. Ему было 86 лет.

О смерти поэта и прозаика заявил директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, сообщает "Думская".

Ефим Ярошевский является автором культовой в одесском самиздате 1970-х-80-х гг. прозы "Провинциальный роман-с", которая впервые была издана в 1998 году в Нью-Йорке. Позже ее переиздавали в Мюнхене, Санкт-Петербурге, Одессе.

Интересно, что Ярошевский в советское время не печатался, а был известен как писатель и поэт одесского андеграунда. Он работал преподавателем русской литературы.

Умер известный украинский поэт: автор культовой прозы &quot;Провинциальный роман-с&quot;

Ефим Ярошевский (фото из соцсетей)

Первая публикация его стихов появилась в газете "Одесский вестник" в 1992 году, когда Ярошевскому было уже 57 лет. Позже сборники его стихов были напечатаны в литературных журналах Украины, России, Израиля и Германии.

В 2000 году Ярошевский стал победителем конкурса "Сетевой Дюк" на лучшее произведение, посвященное Одессе в категории "Проза".

В начале нулевых вышел сборник стихов "Поэты пишут в стол" и вторая книга прозы "Королевское лето" с авторскими иллюстрациями. В 2010 году была опубликована книга стихов Ярошевского "Холодный ветер юга".

В 2008 году Ефим Ярошевский уехал жить в Германии на постоянной основе.

Напомним, скончался известный украинский актер Александр Казимиров, который был звездой фильмов "Приключения Электроника" и "Ликвидация".

Ранее умер звезда культового фильма "Чужой" и главный злодей бондианы "Живи и дай умереть" Яфет Котто.

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