Помер відомий український поет: автор культової прози "Провінційний роман-с"

У неділю, 21 березня, у Німеччині помер відомий літературний діяч одеського андеграунду 1970-80-х років Юхим Ярошевський. Йому було 86 років.

Юхим Ярошевський є автором культової в одеському самвидаві 1970-х-80-х рр. прози "Провінційний роман-с", яка вперше була видана в 1998 році в Нью-Йорку. Пізніше її перевидавали в Мюнхені, Санкт-Петербурзі, Одесі.

Цікаво, що Ярошевський в радянський час не друкувався, а був відомий як письменник і поет одеського андеграунду. Він працював викладачем російської літератури.

Юхим Ярошевський (фото з соцмереж)

Перша публікація його віршів з'явилася у газеті "Одеський вісник" в 1992 році, коли Ярошевскому було вже 57 років. Пізніше збірки його віршів були надруковані в літературних журналах України, Росії, Ізраїлю та Німеччини.

У 2000 році Ярошевський став переможцем конкурсу "Мережевий Дюк" на кращий твір, присвячений Одесі у категорії "Проза".

На початку нульових вийшов збірник віршів "Поети пишуть в стіл" і друга книга прози "Королівське літо" з авторськими ілюстраціями. У 2010 році була опублікована книга віршів Ярошевського "Холодний вітер півдня".

У 2008 році Юхим Ярошевський виїхав жити до Німеччини на постійній основі.