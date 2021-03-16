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Умер звезда культового фильма "Чужой" и главный злодей бондианы "Живи и дай умереть"

Новина українською → Вторник 16 марта 2021 11:48
Умер звезда культового фильма "Чужой" и главный злодей бондианы "Живи и дай умереть" Актеры из фильма "Чужой" (фото: кадр)
Автор: Владимир Костырин

Американский актер Яфет Котто умер в возрасте 81 года - причина смерти звезды фильмов "Чужой", "Бегущий человек", "Кукловоды", а также картины о Джеймсе Бонде "Живи и дай умереть", где он сыграл роль главного злодей, в настоящее время неизвестна.

Об этом 16 марта передает Daily Star.

Как призналась жена актера, с которым они прожили в браке 24 года, кончина Котто 15 марта стала неожиданностью для близких и семьи.

Сообщается, что у Яфета еще было много планов относительно съемок в новых фильмах, о выпуске своей книги, а также о создании религиозной организации на базе об учении Йогананды.

"Ты играл злодея в некоторых своих фильмах, но для меня ты настоящий герой, да и для многих людей тоже. Хорошего человека, хорошего отца, хорошего мужа и порядочного человека можно встретить очень редко. Один из лучших актеров Голливуда и легенда", - рассказала она.

Умер звезда культового фильма &quot;Чужой&quot; и главный злодей бондианы &quot;Живи и дай умереть&quot;

Яфет Котто (фото: dailystar.co.uk)

Яфет начал свою карьеру в театре, дебютировав как профессиональный актер в 19 лет в "Отелло". Популярность пришла к Котто благодаря роли злодея в фильме о Джеймсе Бонде "Живи и дай умереть", где он сыграл доктора Канангу / мистера Биг, коррумпированного премьер-министра Карибского бассейна, наркобарона.

Умер звезда культового фильма &quot;Чужой&quot; и главный злодей бондианы &quot;Живи и дай умереть&quot;

Яфет Котто в фильме "Живи и дай умереть" (фото: кадр из картины)

Затем он снялся в культовом ужастике "Чужой" с Сигурни Уивер, в фильме 1987 года "Бегущий человек" с Арнольдом Шварценеггером, а затем вместе с Робертом Де Ниро снялся в комедийном триллере "Полночный бег" в роли агента ФБР Алонзо Мосли.

Умер звезда культового фильма &quot;Чужой&quot; и главный злодей бондианы &quot;Живи и дай умереть&quot;

Яфет Котто в фильме "Чужой" (фото: кадр из картины)

Ранее мы писали о том, что умер известный украинский актер Иван Марченко, которого знали по роликам о киевском метро.

Также сообщалось, что 11 марта умер известный композитор Виктор Лебедев, который писал музыку к "Гардемаринам" и другим известным фильмам

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