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Укрзализныця приготовила сюрприз для пассажиров: что известно

STYLERЖизнь    04.02.2020 - 07:51
Укрзализныця приготовила сюрприз для пассажиров: что известно
Укрзализныця приготовил сюрприз для пассажиров (Коллаж РБК-Украина)

Укрзализныця в пилотном режиме запускает новую услугу для пассажиров

Укразализныця приготовила для своих клиентов приятный сюрприз - компания вводит новую услугу для пассажиров. Теперь любой клиент компании может заказать доставку ручной клади.

Такая доставка будет осуществляться как из вокзала к вокзалу, так и адресная – от двери к двери.

Как рассказали в пресс-службе Укрзализныци, заказ адресной доставки предусматривает, что курьер сам будет забирать багаж и доставлять по конечному адресу.

Стоимость новой услуги от вокзала до вокзала – 200 гривен, если от двери до двери – то 350 гривен.

Услуга будет предоставляться по пожеланию пассажира, который имеет проездной документ и едет от первоначальной станции до конечной станции прибытия. Стоит отметить, что на данный момент услуга не будет предоставляться тем пассажирам, которые приобрели билет на промежуточные станции следования поезда. К перевозке будет приниматься ручная кладь весом до 36 килограмм включительно.

С 3 февраля новая услуга по доставке багажа будет предоставляться в пилотном режиме и только на трех поездах. Сотрудники Укрзализныци отработают механизм доставки на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский. В пилотном режиме примут участие такие поезда:

79/80 Днепр-Киев-Днепр

92/91 Львов-Киев-Львов

63/64 Харьков-Киев-Харьков

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